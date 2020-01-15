天風國際分析師郭明錤，近日發佈最新的《聯發科5G芯片利潤可能因價格戰較預期提早開始而低於市場預期》報告，指出因為高階5G手機的換機需求低於Android手機廠商的預期，高通已經大幅降低中階5G處理器驍龍765的價格，迫使聯發科5G晶片毛利率可能低於30-35%，導致聯發科股價，連跌3日，跌幅最高達4.81%，今日開盤又遭摜壓，但收盤時拉回與昨日同為416元。

郭明錤報告顯示，高通為提升大家對於5G手機的換機需求，驍龍765處理器的價格大概降低了25-30%，為40美元。

此前，聯發科憑借自家天璣1000優於驍龍765處理器的性能，和與驍龍765處理器相近的價格，吸引到了包括小米、OPPO及vivo在內的多家手機廠商。而此次驍龍765處理器的價格下降將會影響小米、OPPO及vivo這些聯發科5G晶片的主要客戶。他們會把訂單轉向降價後的高通晶片，這會影響大約2000-2500萬部5G手機晶片訂單，最快2月份就會開始轉單。

隨著5G晶片價格戰比預期提前3-6個月，高通會持續降價以維持出貨量彌補降價損失，聯發科面臨的價格壓力持續上升，5G晶片毛利率要低於30-35%，而驍龍765會在今年下半年隨著生產良率提升而降至40美元以內，8月份還會推出更低端的驍龍6350晶片，售價低至30美元。

聯發科天璣1000的出現確實給了高通一定的壓力，而伴隨著高通大幅降低驍龍765處理器的價格，勢必會給高通帶來更大的訂單。但這能否帶給高通更大的利益，而聯發科又將出什麼招數應對高通此次的降價呢？5G晶片價格大戰一觸即發。

(中時電子報)