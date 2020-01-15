蔡英文總統今天簽署反滲透法並公布，面對部分台商、外界對反滲透法的疑慮，行政院發言人Kolas Yotaka今天表示，已責成陸委會召開會議，邀請外交部、法務部、內政部共同籌組「因應反滲透法施行協調小組」，盼解除人民疑慮，減少謠言發生。

Kolas指出，行政院已責成陸委會召開會議，邀請外交部、法務部、內政部共同籌組「因應反滲透法施行協調小組」，對滲透的具體類型與行為樣態進行討論。Kolas強調，反滲透法目的是「反滲透，而不是反交流」；希望透過小組的討論，解除人民疑慮，減少謠言發生，並鼓勵人民守法，共同守護台灣。

蔡總統要求行政院做三件事情，第一，持續宣導，避免民眾因為誤會造成恐慌，尤其對惡意渲染的假訊息，務必即時澄清。第二，成立專案小組，主動把什麼樣的行為違法、什麼樣的行為不違法，對民眾清楚說明。第三，請海基會設立「諮詢服務窗口」，讓不了解的民眾可以直接詢問，也把蒐集的意見交給專案小組處理。

立法院去年底三讀通過反滲透法。根據三讀條文明定，任何人不得接受滲透來源指示、委託或資助，捐贈政治獻金或捐贈經費供公民投票相關活動，也不得違法從事總統副總統選舉罷免法、公職人員選舉罷免法中的各項競選活動，違者處5年以下有期徒刑，得併科1,000萬元以下罰金。

(工商 )