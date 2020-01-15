貝佐斯訪問印度 現身甘地紀念活動 14:512020/01/15 工商 陳怡均 、綜合外電 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 由亞馬遜創辦人暨執行長貝佐斯（Jeff Bezos）的最新推特發文，顯示這位億萬富豪14日（周二）走訪印度。據悉目前已有來自300個城市的小型賣家已計劃抗議，聲稱亞馬遜破壞當地零售市場。 根據貝佐斯在推特發布的影片，他身穿印度傳統服裝出席印度聖雄甘地的紀念活動，並雙手合十表達敬意。 消息人士稱，貝佐斯在印度進行3天的訪問行程，除了將出席亞馬遜在新德里舉行、召集中小型商家齊聚的會議，另還可能與政府高層見面。 (工商 ) #印度 #貝佐斯 #亞馬遜 #出席 #活動 也許您會感興趣 推薦閱讀 IEA：印度石油需求2020年代將超越中國 04:092020/01/11 全球財經 印度光輝戰機 完成航艦首次降落 17:532020/01/11 軍事 駐美代表處首辦台選研討會 國務院高層親自出席 07:202020/01/12 國際 貝佐斯訪問印度 將遭上萬名商家抗議 22:382020/01/12 財經 貝佐斯訪印度 恐遇10萬小商家抗議 04:102020/01/13 全球財經 亞洲金融論壇今登場 葉倫、班納吉出席 04:102020/01/13 全球財經 《基金》印度央行扭轉操作連續降息，帶動長債買氣 16:312020/01/14 財經 澳洲野火捐款摳門 首富貝佐斯挨批 21:062020/01/14 財經 蔡英文明天出席中常會發表重要談話 23:192020/01/14 政治 澳洲野火捐太少 首富貝佐斯挨批 04:102020/01/15 全球財經 財經熱門新聞 台積電遭陸廠搶單 驚！半路殺出小三 - 財經 大復仇幹掉三星！全球半導體霸主回來了 - 財經 台積電投資大、賺得多 外媒竟曝大危機 - 財經 關鍵技術太狂！多頭瘋喊特斯拉衝逆天價6000美元 - 財經 往死裡打？傳川普再出狠招封殺華為 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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