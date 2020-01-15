由亞馬遜創辦人暨執行長貝佐斯（Jeff Bezos）的最新推特發文，顯示這位億萬富豪14日（周二）走訪印度。據悉目前已有來自300個城市的小型賣家已計劃抗議，聲稱亞馬遜破壞當地零售市場。

根據貝佐斯在推特發布的影片，他身穿印度傳統服裝出席印度聖雄甘地的紀念活動，並雙手合十表達敬意。

消息人士稱，貝佐斯在印度進行3天的訪問行程，除了將出席亞馬遜在新德里舉行、召集中小型商家齊聚的會議，另還可能與政府高層見面。

(工商 )