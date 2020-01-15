于美人卸下宋楚瑜發言人的重責大任後，帶著一臉疲憊樣在15日錄衛視《請問你是哪裡人》年前的最後一場錄影。她透露現在的心情如釋重負，「回歸我的國際巨星本行。」她表示第一次也是最後一次當發言人，「沒比較沒傷害，現在的我好喜歡錄影哦！這兩個月來每天都需要背誦許多法案，腦袋都要炸掉了！」她坦言事前充足的準備是預防提問者會神來一筆，丟出一道難題給她，不是單純的開金口。

她擔任發言人的原因最主要是看在與余湘的好交情，「很多人會想要跟我確認交情，就是拿擔任發言人證明交情。」然而不經一事，不長一智，「人生沒有用不到的經歷，這回的歷練很珍貴，視野也更廣，我很清楚這兩個月的定位在哪。」她笑說自己還從美劇《紙牌屋》取經，「看穿搭和如何陳述意見。」

今年過年她的一對兒女都在國外，而她年後也確定2月1日與朋友跟一個15天30人旅遊團到印度四大佛教聖地，一人平均費用約9萬多，「半年前就答應，這次要去的菩提伽耶是個需要團體申請才能抵達的地方，我們不是走豪華旅遊，再加上茹素，單純朝聖的。」她燦笑說此地能夠消災延壽、增加福慧，還發自內心地想要替經紀人祈福，沒想要經紀人回覆她「妳就是災」，讓她尷尬不已。

(中時 )