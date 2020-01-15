綜藝大哥徐乃麟14日主持華視《天才衝衝衝》，談到近日總統大選結果，他表示：「我覺得就是順其自然，台灣人決定台灣的命運，那是好是壞還要看往後，不管是兩岸關係，還是很多政策導向各方面的，當然我們希望更好啦，這東西很難講。」他認為國際局勢瞬息萬變，大家還是努力工作、好好賺錢享受生活，「有一點錢，多出去走走玩玩，人生苦短。」

徐乃麟過年假期打算帶全家到越南旅遊，他笑稱小兒子念書沒放假，但今年出遊人口不減反增，他與老婆加上2個孩子各帶伴侶，共計會有3對情侶一起出遊，從21日就飛出國，預計會玩10天，行程包含下龍灣、復活島等。談到越南，他透露喜愛之情，「幾年前因工作去了越南3次，下龍灣美到讓我又帶了家人自己去一次，真的是值得一去再去的好地方。」他笑稱加上這次，自己去了5次下龍灣。

徐乃麟（右）與老婆感情好。（17Media提供）

以往常與家人玩歐洲的徐乃麟表示，今年過年出遊地本來考慮布拉格，後來因為朋友剛從復活島回來，大讚景色漂亮，「那裡有3千多家飯店，世界5星級飯店那邊都有，加上我們又沒去過，所以決定去越南。」他透露未來想多玩一些沒造訪過的美景，已想好夏天要去東歐的黑山共和國。

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