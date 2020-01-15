新竹市議會臨時會15日市政考察，議長許修睿帶隊前往市警局了解員警術科常年訓練情形，感謝員警在忙完總統與立委大選勤務後，又要扛起春安工作，特別致贈加菜金慰勞，議員們也穿上防彈衣驗體警察平日執勤的辛勞。

市警局長鄧學鑫指出，新竹市各項治安競賽評比不是第一就是第二，感謝市議會議員支持警察局各項經費，讓同仁執勤時無後顧之憂，尤其市議會每年的健康檢查經費，確保每位符合資格的員警都能進行健康檢查。

鄧學鑫表示，新竹市的治安建構在員警同仁的體能狀況，因此每個月針對員警進行的術科常年訓練，包括手槍射擊、警技跟肌耐力等訓練都非常重要。

議長許修睿等議員特別體驗員警出勤時必備防彈背心，感受員警的「重」責大任，聽取市警局相關簡報後前往常訓靶場考察，要求市警局務必重視訓練場地，員警執行治安勤務才能事半功倍。

許修睿表示，再8天就要過年，他代表市議會議員致贈加菜金，祝社會更加祥和，大家都有「鼠」不盡的笑容、「鼠」不盡的幸福。

(中時 )