國民黨總統候選人韓國瑜大輸260萬票，選戰雖已落幕，韓粉內心卻仍澎湃難平。一位韓粉表示，夜半驚醒再也無法入睡，夢中自己還騎著機車、喊著口號拚造勢；南征北討、風吹日曬雨淋的征戰記憶，已鐫刻記憶底層，希望將永存心中；未來日子會更加嚴峻，雖回到工作崗位，為了中華民國國旗，他必將重拾韓家軍精神。

韓粉在臉書社團「韓家軍 市政宣揚」發文：「昨晚早早就睡了，卻在夢境中驚醒，再也無法入睡，夢中的自己還在騎著機車參加造勢，呼著口號，原來這場揮灑生命的戰鬥，已在記憶底層刻下痕跡，那些南征北戰，忍受風吹日曬雨淋，酷熱與嚴寒的日子，正因為有許多共戰的夥伴而不孤單，曾經精彩滿懷希望的日子，會一直存在心中！」

發文韓粉更感性道：「未來的日子，挑戰將更嚴峻，國家的機器將撲天蓋地掌控台灣，搭配著網路速食式的年輕世代，中華民國這支國旗，還需要我們一起扛起來！難過一天就好，回到各自的工作崗位，為我們喜愛的這支旗奮戰吧！我在年前恢復了黨籍，只要韓市長還在，韓家軍貪食神龍就還會扛起國旗，為中華民國奮戰！」

最後，該網友振臂疾呼：「這是帶車隊環島造勢時留下的身影，淒風苦雨中奮戰的國旗雨衣，擋住了雨水，也溫暖的愛國的心，為了這面旗——我願意！」附圖則是他身著國旗衣，騎著插滿國旗的機車在路上奔馳的照片。文章一出，獲得近3000人按讚與破300則留言，韓粉們群情激動，熱烈響應。

(中時電子報)