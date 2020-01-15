國民黨2020總統立委大敗，國民黨主席吳敦義今天下午將率一級主管向中常會請辭，在最新的檢討報告中列出七大原因，但資深媒體人趙少康看完後，卻氣到拍桌，認為最重要的吳敦義黨主席問題根本沒檢討！

趙少康今(15日)在政論談話節目《觀點》中表示，他看完整份檢討報告，洋洋灑灑列了七大項。他認為敗選責任，黨有黨的問題，黨主席有黨主席的問題，候選人韓國瑜本身言行也有他的一些問題，但卻完全沒有檢討到真的問題，那就是黨主席吳敦義。他質疑，黨主席真的有認真在操盤嗎？一個黨要有黨的尊嚴，要有戰鬥力，但在吳身上看到的卻不是對選情有幫助的層面，反而個人外在盡是失言等負面問題。

趙少康說，雖然吳敦義任內不是完全沒有戰功，九合一期間帶領國民黨收復丟掉的縣市，還要管黨資金運營問題，的確吳敦義是完成了他的階段性任務，但這次大選，操盤卻完全是荒腔走板，讓人看破手腳，希望今天的中常會，常委不要再慰留吳敦義了。

至於有人好奇，他先前曾大罵吳敦義的辭職聲明，是最不要臉的聲明，意欲為何？趙回應此事稱，吳在敗選聲明，隻字未提會辭掉不分區立委席，很明顯是還在肖想，當時的不分區名單除了千夫所指的吳斯懷，還有邱毅，整個訴求和立場令人吃驚，當初更把謝龍介拉進來當墊背，他不諱言說，這意圖真的太難看了。

對於辭去中常委職務的8位中青世代代表，趙少康也相當惋惜，這些挺吳派的中常委高層怎麼對得起落馬沒選上的候選人！

國民黨七大檢討原因。包括：一、「討厭民進黨」終不敵「亡國感」；二、兩岸論述未能掌握話語權，無法因應當下變局；三、惡質網軍帶領風向，候選人品牌形象飽受挑戰，難以爭取中間選民認同；四、高雄市長勝選模式無法複製，選戰策略選擇失誤；五、黨內矛盾不團結，輔選力道仍待加強；六、不分區名單未能符合外界期待；七、青年參與政治程度高，不受青年青睞。

據《中央社》報導，組發會向中常會報告敗選原因之後，再由吳敦義率副主席兼秘書長曾永權、副主席郝龍斌、副秘書長兼組發會主委杜建德、文傳會主委程美華等5人總辭，立即生效，預計將由國民黨立法院黨團總召曾銘宗代理黨主席。

(中時電子報)