蔡英文總統今（15）日上午接見108年「鳳凰獎」楷模得獎人。(圖由總統府提供)

蔡英文總統今（15）日上午接見108年「鳳凰獎」楷模得獎人，強調政府將透過制度性的檢討和改正，加強保障第一線消防同仁的權益，並逐步充實消防人力；未來也將充實救災裝備，建置更完善的防救災緊急通訊系統，以強化整體防救災能量。

「鳳凰獎」是消防的最高榮譽，再過幾天就是「119消防節」，蔡英文今天向全國消防、義消、防火宣導、救護、以及災害防救的志工夥伴們，說一聲消防節快樂。「感謝大家各司其職，在每一個崗位上全心全意付出，守護民眾的安全」。

她說，臺灣一直都面臨許多不同類型天災的挑戰，所以，強化整體防救災體系的運作以及應變效能，是執政團隊最重要的目標之一。政府不斷透過制度性的檢討和改正，加強保障第一線消防同仁的權益。

去年10月，《消防法》修正通過後，消防員的「生命三權」，包括退避權、資訊權、調查權已訂入法條當中。 蔡英文指出，為了提升整體防救災體系的運作效能，各地方政府，已經從去年開始，以5年增補3千人為目標，逐步充實消防人力。

政府也投入預算，充實救災裝備，強化訓練中心的設施及訓練課程，並且建置更完善的防救災緊急通訊系統，擴大招募義消，她承諾將會陸續投入32億7千多萬元，達到強化整體防救災能量的目標。

去年「119消防節」政府也成立了「消防人員醫療照護公益信託基金」，將所有消防、義消、以及災害防救團體的志工都納入醫療照護的範圍， 蔡英文表示，目前已經補助超過2千人次，政府會持續為了大家的權益來努力。

(中時 )