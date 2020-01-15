苗栗地檢署動員社會勞動人協助身心障礙低收入戶整理住處。〔苗栗地檢署提供／謝明俊苗栗傳真〕

苗栗地檢署動員社會勞動人協助身心障礙低收入戶整理住處。〔苗栗地檢署提供／謝明俊苗栗傳真〕

年節將近，苗栗地檢署為了關懷孤苦獨居老人，特別結合中華民國榮觀會等單位，選定5個身心障礙的中低收入戶，派出社會勞動人士協助被關懷對象打掃住處環境，清運垃圾，並贈送紅包及民生物資，讓這些弱勢人士能過個好年。

苗栗地檢署指出，有些弱勢族群在這年節前夕更需要關懷與協助，才不會在寒冬中孤零零地過日子。苗栗地檢署為了體現司法保護柔性司法的精神，運用社會勞動人並結合民間慈善團體，辦理弱勢關懷活動，透過具體的幫助，讓服務的對象提前感受過年的氣氛，也感受到社會的溫暖。

這次參與苗栗地檢署義行的，有中華民國榮譽觀護人協進會聯合會、苗栗縣榮譽觀護人協進會、同心功德會、竹南永貞宮、視覺障礙者福利協進會及身心障礙個案管理中心等單位，並由視障協會及個管中心篩選出五戶中低收入戶的身心障礙人士，由苗栗地檢署調派社會勞動人前往被關懷人住處協助打掃及清運垃圾，再贈送結合單位所提供的紅包及物資給案家，希望這些家庭在過年前能有煥然一新的居家環境，也能獲得具體支助改善生活。

苗栗地檢署檢察長鄭鑫宏特別撥出時間，在苗栗縣榮譽觀護人協進會理事長徐享鑫及苗檢主任觀護人林宗材的陪同下，前往其中一戶探視慰問，表達地檢署的關心，也嘉許社會勞動人，幫助弱勢，服務社會，做了一件很有意義的事。

這五的被關懷對象真的都很需要社會的關心，他們自己無能為力來整理整屋雜物，有了社會勞動人幫忙，才有辦法清理出來，再協調公所清潔隊整車載運。有一戶人家，社工表示，期盼一床棉被，盼了好幾年，今年終於盼到，非常高興。有一戶還在醫院附設養護中心居住，庭院雜草叢生，連樹木都穿磚破瓦，里長很感謝地檢署運用社會勞動人前來清理，待屋主過完年後才有辦法回來居住。

(中時 )