上海自貿試驗區臨港新片區去年新設企業逾4千家 14:512020/01/15 旺報 林汪靜 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 上海市市長應勇15日在上海市十五屆人大三次會上作《政府工作報告》時表示，去年，上海自貿試驗區臨港新片區新設企業4025家，簽約重點項目168個、總投資821.9億人民幣。 據《中國證券報》報導，應勇表示，去年，上海自貿試驗區臨港新片區正式設立，落實大陸國務院批准的總體方案，出台管理辦法，完善體制機制，制定實施特殊支持政策，推動重大改革優先在新片區試點、重大項目優先在新片區布局、重大政策優先在新片區適用。 (旺報 ) #新片 #上海 #項目 #政策 #上海市 也許您會感興趣 推薦閱讀 滬大學畢業起薪3.1萬 追上台灣 04:092020/01/11 兩岸新聞 在地產業投資力加大 人才需求高上海大學畢業生起薪3.1萬元逼近台 04:102020/01/11 兩岸要聞 深中通道伶仃洋大橋 西索塔左幅承台澆築完成 04:102020/01/13 焦點新聞 上海今開兩會 拚長三角一體化 04:092020/01/14 焦點新聞 上海解除與布拉格市友城關係：挑戰一中原則 15:442020/01/14 兩岸 捷克首都布拉格與台北結姊妹市 上海宣布解除友城關係 16:292020/01/14 政治 專訪／方季惟新片化身貴婦 人生下半場成「心靈導師」 20:112020/01/14 娛樂 2千億美元買什麼？陸承諾增購美貨項目提前曝光 22:182020/01/14 兩岸 新片曝光 2飛彈擊中烏航 空中炸成火球 07:212020/01/15 國際 健檢別迷信越貴越好！這個項目才最重要 12:262020/01/15 生活 財經熱門新聞 台積電遭陸廠搶單 驚！半路殺出小三 - 財經 慘！台積電遭砍殺…英媒爆驚嚇內幕 - 即時 大復仇幹掉三星！全球半導體霸主回來了 - 財經 台積電投資大、賺得多 外媒竟曝大危機 - 財經 往死裡打？傳川普再出狠招封殺華為 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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