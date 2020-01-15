上海市市長應勇15日在上海市十五屆人大三次會上作《政府工作報告》時表示，去年，上海自貿試驗區臨港新片區新設企業4025家，簽約重點項目168個、總投資821.9億人民幣。

據《中國證券報》報導，應勇表示，去年，上海自貿試驗區臨港新片區正式設立，落實大陸國務院批准的總體方案，出台管理辦法，完善體制機制，制定實施特殊支持政策，推動重大改革優先在新片區試點、重大項目優先在新片區布局、重大政策優先在新片區適用。

(旺報 )