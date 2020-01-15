淡海輕軌可用行動支付囉！今（15）日新北捷運公司舉辦淡海輕軌行動支付記者會，宣布即日起至2月14日使用LINE Pay Money(原LINE Pay一卡通帳戶），以及在Apple Pay、Samsung Pay、Google Pay中綁定MasterCard信用卡，或者持持感應式萬事達卡信用卡，都可以免費搭乘淡海輕軌，此外，該行動支付服務還能在周邊店家中持續享受優惠，創下大眾運輸服務整合在地商家的先例！

今日淡海輕軌可接受行動支付的服務開通，不僅使用LINE Pay Money(原LINE Pay一卡通帳戶），以及在Apple Pay、Samsung Pay、Google Pay中綁定MasterCard信用卡都可免費搭乘一個月（至2月14日）淡海輕軌。此外也開通了萬事達卡信用卡感應支付過閘服務，並搭載萬事達卡品牌聲音識別 (Sonic Branding)，打造北台灣第一個應用創新支付科技串連交通與消費的無現金智慧生活圈。使用者透過搭乘淡海輕軌的萬事達卡，或者是綁定萬事達卡且具有NFC功能的行動裝置，搭乘淡海輕軌後，除可享有車資免費的乘車優惠外，也可透過搭乘的支付工具在淡海輕軌周邊商圈消費同時享有購物折扣優惠，

新北捷運公司董事長陳建宇表示:「新北市在智慧城市的架構下，持續運用人工智慧、大數據、雲端運算等技術，發展讓民眾有感的智慧交通城市。為達成交通智慧城市的目標，今年我們也陸續將感應式支付及行動支付加入新北市交通系統，消費者可使用更多元的支付工具搭乘大眾運輸工具，大幅提升運輸效率及便利性。此外，搭配沿線商圈的消費購物優惠，可望帶動新北市整體的觀光產業並落實智慧綠能運輸政策。」

針對本次行動支付在淡海輕軌上線的服務，也推出不少期間限定優惠。消費者於1月15日至2月14日期間，持萬事達卡搭乘淡海輕軌除可享車資免費的乘車優惠外，持同張信用卡於指定商家消費，還能享有消費優惠。目前已經串連的商圈包括淡海家樂福以及紅樹林等商圈，自1月15日至1月31日期間，所有萬事達卡持卡人搭乘淡海輕軌後，持同張卡至家樂福淡新店於3樓美食街點餐消費，即可獲免費小菜或折價優惠；在賣場內消費滿NT 666元，即可憑消費發票及乘車證明，免費兌換限量贈品。

此外，即日起至2月29日期間，所有持萬事達卡綁定行動支付搭乘淡海輕軌的消費者，持同張卡在「美麗新廣場淡海館」與「美麗新淡海影城」等商家取得服務台機器認證後，當日於館內累計消費達指定金額，即可兌換遊樂園及餐廳對應之禮品或折扣，而影城則提供爆米花/飲料升級優惠，每人每日限兌一份。

台新銀行提供淡海輕軌信用卡金流服務，亦致力跨運具與商圈之推廣，自2月15日至12月31日止，針對該行萬事達卡持卡人提供「觀海樓旅店」、「台北旅人國際青年旅館」等旅店最低6折住宿優惠以及淡海商圈指定商店消費優惠。

為鼓勵北部淡海輕軌周邊通勤族及前往觀光旅遊民眾多加利用LINE Pay乘車碼行動支付，即日起至2020年2月14日啟用首月，用LINE Pay乘車碼搭乘淡海輕軌票價全額免費，另2020年2月底前，使用LINE Pay乘車碼搭乘淡海輕軌滿5次，前600名還可額外獲得LINE Pay Money儲值金50元。

此外，2020年3月1日至3月31日期間使用LINE Pay乘車碼搭乘淡海輕軌滿5次並於活動網頁登錄，前300名更可獲得限量版「淡海輕軌個人特製版記名一卡通」乙張，版面為特別設計的淡海輕軌限量款，符合資格獲贈者的票卡為個人專屬的記名一卡通，卡片背面印有個人專屬的LINE Pay Money轉帳收款碼，票卡可連結LINE Pay Money即能直接掃碼轉帳使用，若付款時卡片內餘額不足將自動加值，省去超商或捷運站現金加值的麻煩。

目前北部已啟用LINE Pay乘車碼的交通運具有新北市的淡海輕軌，及先前開通的新北臺北客運795木柵平溪線、965板橋九份金瓜石線等兩線觀光路線。

還在規劃年節出遊的民眾，不妨與親朋好友相約到淡水來趟國內走春輕旅行，除了搭乘輕軌免費，更可在欣賞週邊景點之餘，享受到合作商家的消費優惠，不需需攜帶現金，只要一卡在手或者手機在手，就能循著淡海輕軌沿線一路賞美景、吃透透，而且還能省荷包！

(中時電子報)