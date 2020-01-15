試乘民眾指出，新型的車身設計看起來很亮眼，但無法相互借還其實很不方便。（游念育攝）

台北市交通局今起在公館推動YouBike 2.0試辦計畫。（游念育攝）

微笑單車YouBike再進化，台北市交通局今起在公館推動YouBike 2.0試辦計畫，共提供102站1800個車柱及500輛新式YouBike，試辦期間為3個月，並推出租借前30分鐘2元的優惠，過去只能使用悠遊卡租車，新式YouBike還增加了QRcode掃碼服務，讓民眾只要綁定信用卡就能輕鬆支付，不用擔心悠遊卡餘額不足，更加便利。

YouBike2.0試辦計畫採車上機及輕樁設計概念，跳脫以往的框架，目前未能與舊式車柱相互借還，新車身在外觀設計上採珍珠白及黃色以利辨識，並設有專屬借車APP，原有會員不須重新註冊，從15日起3個月在公館地區及台大校園內試辦。

北市交通局長陳學台指出，因YouBike2.0為新系統，所以採試辦的方式，了解系統穩定度，特別在試辦期間以優惠價格鼓勵民眾騎乘，雖然無法與舊式系統相互借還，但會加強宣導，呼籲民眾1.0借就1.0還，2.0借就2.0還車。

陳學台說，新舊式系統不同的差異在於，舊系統需要接電，新系統採太陽能面板供電，無須另外接電，可較容易廣設站位，未來可縮減每站服務範圍，100公尺至200公尺內就能設站點，但目前的問題是需要尋找更多站點來設置，可能會減少機車停車格來設站。

試乘民眾指出，新型的車身設計看起來很亮眼，但無法相互借還其實很不方便，如想騎到較遠地區也沒辦法停車。相反的，台大吳姓同學指出，在校園內設置YouBike2.0系統可減少私人單車的停放量，過去在校園可看到單車隨處放，對校園景觀也有影響。

(中時 )