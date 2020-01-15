爭議20多年的淡水河北側道路（淡北道路）開發案，將在今(15)日下午召開環評大會，環團和交通學者表示去年8月環評委員換屆，但本屆環評委員中並沒有交通專業人士，居民與團體一直爭執的交通及環境等衝擊將難以釐清。

今(15)日環團與多位交通專家於環保署前抗議，表示此案對環境破壞和衝擊太大，而且本屆環評委員中沒有交通專業人士，淡北道路開發將衝擊紅樹林生態區，因此反對淡北道路開發案通過本次環評。

前台北市交通局長濮大威表示，交通專業可以改善交通，同時也可以避免破壞紅樹林環境，但是淡北道路整體規劃欠缺專業考量，不但難以改善交通，更造成生態危機，批淡北道路開發案「先射箭後畫靶」。

濮大威指出，8成以上自駕客車僅乘載1人，1人1車是導致淡水上下班時間交通堵塞最大原因，都市交通規劃應該優先發展大眾運輸，其次才是通勤運輸，強調可效仿國外制度，尖峰時刻走特定道路需付費，或是實施高乘載措施，否則淡北道路的開發也只是多一條塞車的路，感嘆台灣缺乏完善的交通規劃制度。

綠色公民行動聯盟秘書長崔愫欣表示，此案對生態和交通衝擊太大，延宕20多年不斷重考仍不及格的原因就是在環境及交通上爭議太多，環評大會上已有無數討論但開發單位始終無視交通專家警告硬要闖關。

崔愫欣指出，淡水輕軌已開始運行，淡江大橋也已核准興建，未來淡北道路的興建是否仍有其必要，敦請環評委員以專業來審慎評估。

(中時 )