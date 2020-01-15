勞動部今天發布「108年身心障礙者勞動狀況調查 」，發現身心障就者每月經常性薪資平均為2萬8274元，相較一般就業者每月平均收入的4萬401元低了不少，除了薪資較低外，還有近4成的身心障礙者反映在求職時遇到不平等對待、失業找工作也平均花費36.1周，較全體失業者平均的23周高出不少。

據統計，截至去年6月為止，全台有117萬名身心障礙者，其中以肢體障礙者占比逾3成最高、其次是重要器官失去功能者占比約1成3。

該調查發現，身心障礙就業者每月經常性薪資平均為2萬8274元，每週正常工時平均為38.8小時，有工作收入的身心障礙就業者每月經常性薪資平均為2萬 8274元，其中「2萬3100元至未滿3萬元」者占32.9％，「3 萬元至未滿4萬元」占 21.3％，兩者合計占逾 5 成 4；也有部分低於基本工資2 萬3100元者則占 30.3％，主要是部分就業者薪資採時薪制、日薪制、按件計酬所致，相較整體就業者比較的主要收入達4萬401元低了不少。

雖然就業服務法明定雇主對求職人或所僱用員工，不得以身心障礙為由，予以歧視，但據該調查顯示，身心障礙失業者近2年求職時因身心障礙問題受到不平等對待占39.3％。

另該調查也發現，身心障礙失業者找工作的時間為「1 年及以上」者占 2 成 9身心障礙失業者找工作時間為「1 年及以上」者占 28.7％，「6 個月至未滿 1 年」者占 31.8％，6 個月以下者合計占 39.5％，身心障礙失業者失業週數平均為 36.1 週，較 108 年 5 月全體失業者失業週數平均為23.0 週高。

行無礙資源推廣協會總幹事許朝富認為，目前辦公大樓還尚未強制規定無障礙設施，身心障礙者可能連應徵機會都不一定有，有的公司還會以沒有無障礙設施不願意聘用，再加上社會長期用同情、關懷的角度來看身心障礙者，沒有正視身心障礙者的能力，都會加深歧視。

(中時 )