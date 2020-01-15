中國大陸籍羽球世界球后陳雨菲，周日才在馬來西亞羽球大師賽女單決賽擊退寶島一姐戴資穎奪冠，本周繼續轉戰印尼大師賽，可能是連兩周出賽較疲勞，陳雨菲今天會內賽第一輪狀態不是很好，18比21、14比21不敵世界排名第29丹麥女將凱絲菲特(Line Hojmark Kjaersfeldt)，意外提前出局，個人跨季20連勝也喊停。

上一站馬國大師賽，只要戴資穎封后，就能從陳雨菲手中要回世界第1寶座，可惜小戴直落二、第三度在決賽輸給陳雨菲，暫時無緣重返世界球后，小戴先回台灣備戰下周一點燃戰火的印度超級羽球聯賽，陳雨菲則續戰印尼大師賽。

這一站是世界羽聯世界巡迴賽超級500系列賽事，世界排名積分沒有超級1000和超級750系列高，陳雨菲去年在印尼大師賽晉級到4強、拿到6420分，不是她過去52周分數最高的前10場賽事，所以沒列入世界排名積分計算，她目前列入計算的最低分數是去年第29周進行的印尼公開賽4強的8400分，印尼大師賽止步第一輪的分數只有2200分，也排不上過去52周成績前十佳，因此這一站她的世界排名積分沒有增減，加上小戴本周沒比賽，兩人的世界排名不會有變動。

(中時 )