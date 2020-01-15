2020大選國民黨潰散，台北市議員羅智強表示，吳斯懷是「毀滅性災難」，若他肯請辭不分區立委，要去他家門口跪也可以。稍早羅智強改口，表示不再談論吳斯懷，也免了下跪。

羅智強昨（14）日上節目時激動表示，「如果吳斯懷現在願意請辭，我到他家門口去跪，我都可以！」今日更不斷在臉書PO文批吳斯懷，因為他一個人，不少優秀的立委被下架，國民黨整黨也都賠了進去。

稍早，羅智強似乎已經放棄，三度在臉書貼文表示，「一個決心戀棧的人，再多費唇舌也沒有意義」，為柯志恩、李彥秀、林郁方、李永萍等眾多因為「下架吳斯懷」而落選的優秀立委婉惜，也為未來四年，吳斯懷將成為國民黨最大沙包而悲哀。

羅智強自認言責已盡，表示不再談吳斯懷的問題，因為有更多值得關心的事，接下來是新任黨主席和整個國民黨，得自己去面對「要和吳斯懷繼續綁四年嗎？」

民進黨2022年縣市長選舉、2024總統大選的耳語口號，羅智強也想到了，「下架OOO，就是下架吳斯懷」。最後羅智強也感謝吳斯懷，「免了我的下跪」。

(中時電子報)