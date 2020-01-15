總統蔡英文順利連任，對於未來的房市走向，學者認為將維持過去一年多的「新中間路線」。

房地產學者章定煊在臉書發文指出，小英剛執政時，房地產走的是「中間路線」，也就是不打房也不做多，力量放在社會住宅跟都市更新這兩大塊。房地產就讓它順其自然軟著陸，所以房市呈現價微跌量急縮的走勢，是符合預期的。但執行一段時間後，發現這個中間路線兩面不討好，微跌的價讓原本買不起的還是買不起，冷清的房市卻得罪了廣大的資產族。另外副作用就是原本依靠土地開發的地方建設帶不動了，連因為價格表現不佳，連都更的意願也大幅降低。

從前瞻計畫開始，小英政府走的是「新中間路線」，也就是利用大量在土地上的公共投資進行做多，但仍守穩房地合一稅制與稅率，讓行情不至於暴走。能受益於公建、園區開發、軌道建設的區域大熱，其他區域則守穩，讓房市呈現價微漲量能放大的趨勢。雖然有少數族群不滿，但大多數的資產族群是滿意的，這種政策做多，但房地合一稅制守住不讓市況暴走的「新中間路線」，選票證明這樣的結果不錯，相信選後會繼續維持下去。

至於在選前對這樣的路線是有少部分的批判，批判者認為稅制應該加大煞車力度，金融應該不能過於寬鬆，讓價格回到以盤代跌甚至緩跌的走勢。這樣的主張基於台灣房地產事實上是供過於求，無殼蝸牛才有機會有殼、符合世代正義、避免系統性風險。

章定煊說，不管這樣的批判合理與否，政治的市場是現實的，批判發動的活動沒人參與、主張這些批判的候選人本來就沒幾個又都落選了，除非遇到什麼特殊情況，「居住正義」一段時間很少人會提了。

(中時電子報)