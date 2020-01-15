台中市議會大樓前廣場2座大型戶外公共藝術作品，讓民眾認識更多藝術能量。（陳世宗攝）

台中市政府與台中市議會攜手合作，利用市議會空間設置公共藝術，透過專業委員團隊徵選出18件藝術品，包括油畫、大型藝術、平面及雕塑作品等，傳達「民主真諦」、「人民的家」等社會意義；針對市議會週邊約106件公共藝術作品，規畫製作導覽摺頁地圖，讓更多人看見台中城市美感。

府副秘書長黃國榮15日出席活動揭幕時說，由市府與市議會共同規畫的台中市議會公共藝術設置計畫「青年藝術家典藏計畫」，歷經5年規畫正式揭幕，過程中遴選出許多優秀作品，包括12件青年藝術品；盼透過推動公共藝術，提供藝術家表達自己的平台，也讓城市更具藝術美感。

建設局表示，為讓更多青年藝術家作品能夠被更多人看見，公共藝術遴選出12件作品，榮獲台中市議會青年藝術家典藏榮譽證書，將分別設置於議會大樓前廣場2座大型戶外公共藝術作品；議會大樓6樓大廳的4件室內大型油畫，以及4樓、8樓、14樓的社青組及邀請組各6件平面、雕塑作品。

市府統計市議會週邊所有公共藝術作品，公私立設置的公共藝術作品共約有106件，製作導覽摺頁地圖，提供市民按圖索驥，推動公共藝術人文景觀之旅，讓市容特色被更多人看見。

台中市議會秘書長張世禎表示，藝術不是只存在於美術館、博物館，而是人民生活的一部分，希望透過公共藝術案，讓民眾認識更多藝術能量。

(中時 )