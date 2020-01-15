高雄去年9月引發的「直播主之亂」造成當地治安恐慌，高雄地檢署15日對造成「直播主之亂」的連千毅等27位相關涉案人士依違反組織犯罪防制條例、槍砲、妨害自由、強制、恐嚇、傷害、毀損、妨害公務、湮滅證據、頂替及偽證等罪嫌起訴，在押的連等4人下午移審高雄地方法院。

根據檢方調查，連千毅以「蘭庭國際有限公司」吸收公司男性員工加入他經營的「天道盟太陽會高雄分會」犯罪組織，藉由幫派組織，多次指使分會成員脅迫網友刪文、道歉等，更與鄭又仁在網路上爆發言語衝突，進而指使成員持槍射擊恐嚇，造成社會大眾恐慌。

檢警先後在高雄市、苗栗縣執行5次搜索，查獲槍枝2把、子彈35發、武士刀、開山刀各1把、西瓜刀15把、球棒18支、鐵鎚1支、太陽會徽章90個、太陽會制服4件、太陽會配件、帽子、貼紙等物。

檢方認為連千毅被逮後，始終否認相關犯行，更對幫派內的8名成員提出偽證告訴，犯後毫無悔意，建請法院量處適當刑度，另外就謝姓、連姓被告2人主持、指揮高雄分會幫派組織部分，建請法院宣告刑前強制工作3年。

(中時 )