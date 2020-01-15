中美第一階段貿易協議簽署在即，外媒引述消息人士指出，作為中美貿易協議的一部分，中國承諾懲罰侵犯或竊取公司商業機密的中國公司。

紐約時報報導，中國也將停止指引中國公司，透過收購獲取外國技術，包括中止中國國有企業進行會損害美國利益的收購，中國也同意不強迫公司轉讓技術。

報導稱，美國總統川普和中國副總理劉鶴將於美國時間15日早上11時30分，簽署第一階段貿易協議，之後會在白宮共進午餐。

(工商 )