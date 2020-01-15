推進中美貿易協議 陸傳承諾阻企業竊密 15:032020/01/15 工商 蘇崇愷 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 中美第一階段貿易協議簽署在即，外媒引述消息人士指出，作為中美貿易協議的一部分，中國承諾懲罰侵犯或竊取公司商業機密的中國公司。 紐約時報報導，中國也將停止指引中國公司，透過收購獲取外國技術，包括中止中國國有企業進行會損害美國利益的收購，中國也同意不強迫公司轉讓技術。 報導稱，美國總統川普和中國副總理劉鶴將於美國時間15日早上11時30分，簽署第一階段貿易協議，之後會在白宮共進午餐。 (工商 ) #協議 #企業竊密 #中美 也許您會感興趣 推薦閱讀 川普推第二階貿談 中美專家存疑 04:092020/01/11 話題觀察 工商社論》從關鍵科技布局看中美貿易戰的可能演變 04:092020/01/11 財經要聞 中美貿戰暫緩＋奧運財加持 日股年底上看27,000點 04:092020/01/11 全球財經 川普：中美次階段協議 美大選後敲定 04:092020/01/11 全球財經 庫德洛：中美第一階段貿易協議有望15日簽署 14:022020/01/11 財經 中美15日簽初階協議 即公布全文 04:092020/01/12 兩岸新聞 限制與陸科研合作 美得不償失 04:092020/01/12 話題觀察 中美首階段協議 15日可望簽署 04:092020/01/12 財經要聞 中美即將簽署協議 A股行情可期 04:102020/01/13 焦點新聞 中美經貿更緊密 脫鉤論不成立 04:092020/01/15 焦點新聞 財經熱門新聞 台積電遭陸廠搶單 驚！半路殺出小三 - 財經 慘！台積電遭砍殺…英媒爆驚嚇內幕 - 即時 大復仇幹掉三星！全球半導體霸主回來了 - 財經 台積電投資大、賺得多 外媒竟曝大危機 - 財經 往死裡打？傳川普再出狠招封殺華為 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。