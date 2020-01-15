總統蔡英文發表敞廳談話，她表示，對政府來說，最重要的事情就是維持政局穩定。所以政府在選後第一個上班日，就完成內閣總辭程序。她也請蘇貞昌院長繼續擔任行政院長。政府沒有空窗期，政局就會穩定。

蔡英文今日已經簽署《反滲透法》而且公告。這部法律在選舉期間，有一些討論。她也多次重申，《反滲透法》不是反交流，而且違法的構成要件非常嚴謹，只要不是受到中國政府指示、委託或資助，違法提供政治獻金、違法從事競選活動、違法進行遊說、破壞集會遊行和妨礙選舉，都屬於正常交流，不會受到影響。

民眾如果還有疑慮，她已經要求行政院要做三件事情。第一，請行政院相關部會持續宣導，避免民眾因為不了解本法內容，產生不必要的恐慌，並應即時澄清外界理解錯誤的地方。第二，請行政院責成相關部會組成專案小組，將違法或不違法的行為態樣公告周知，使民眾易於分辨、瞭解，並持續滾動檢視。第三，請海基會設置諮詢服務窗口，提供民眾相關資訊，並且彙整意見提交陸委會，在專案小組討論處理。

蔡英文昨日也去拜訪前總統李登輝，報告選舉結果，蔡英文指出，，整個選舉的過程，李前總統應該都很清楚。昨天主要是去探視李前總統的身體狀況，他的健康看起來不錯。因為今天是李前總統的生日，所以昨天是去祝他生日快樂。

另外，民眾發起罷免高雄市長韓國瑜，蔡英文認為，這次的罷免是民間團體所發起，選舉及罷免都是憲法上所賦與的權利，尊重高雄市民的決定。不過，罷韓行動是不是會引起市民的迴響，主要還是看韓市長自己的表現及態度。

針對選後造成一些世代對立問題，總統指出，選舉已經結束，希望政局歸於穩定，社會可以把選舉後的衝突對立放下，這是大家要團結和諧的時候。或許在有些家庭裡，不同的世代有不同的看法，大家都是家人，希望可以坐下來好好的溝通。家庭的和諧、國家的團結在這個時候，是我們最需要的。

至總統昨天前往拜訪前總統李登輝，是否向李前總統報告勝選結果事，總統說，整個選舉的過程，李前總統應該都很清楚。昨天主要是去探視李前總統的身體狀況，他的健康看起來不錯。因為今天是李前總統的生日，所以昨天是去祝他生日快樂。

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