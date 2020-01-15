農曆春節即將來到，發紅包也要來試試酷炫新招！不用再跑銀行排隊領新鈔，拿出手機掃碼轉帳發紅包，還可以享優惠及抽大獎。今年「台灣Pay」攜手15家機構，一起推出「台灣Pay」轉帳發紅包活動，只要在春節各活動期間，使用14家金融機構的「行動銀行」APP或「台灣行動支付」APP，以「台灣Pay」掃碼轉帳，即可享現金回饋或參加抽獎活動，博得好彩頭！

如果民眾想試手氣抽大獎，透過「台灣行動支付」APP綁定金融卡，1/23-2/8只要掃碼轉帳888元以上，每筆交易可獲得1次抽獎權利，有機會得到「雙人東京來回機票」、「萬元旅遊贊助金」及「SONY PS4 Pro」等好禮；合作金庫銀行、日盛商業銀行則祭出遊戲主機及Apple系列獎品，1/18-1/31使用合庫行動銀行「合庫E Pay」掃碼轉帳888元以上，可抽「任天堂Switch遊戲機」、「Philips氣炸鍋」及「運動藍牙耳機」..等超夯禮品；1/20-2/29果粉千萬不能錯過，使用「日盛行動銀行」進行掃碼轉帳88元以上，有機會得到「Apple iPhone 11 128GB」、「Apple iPad 128GB」及「Apple AirPods 2」，還加碼提供前2,000名，可獲得88元回饋金。

想要搶發財金頭香的民眾，可以使用臺灣銀行、華南商業銀行、台灣中小企業銀行「行動銀行」APP；1/22-2/26以「臺銀隨身Pay」掃碼轉帳，最大獎有8,888元大紅包10名、888元春節紅包30名及前2萬名可獲得8元發財金；1/16-1/31以「華銀支付」掃碼轉帳，最大獎有16,888元大紅包1名、1,688元、888元、168元、88元等春節紅包及前1.5萬名可獲得8元發財金；1/24-1/29以「臺灣企銀-行動支付」掃碼轉帳100元以上，有588元春節紅包200名，於1/24-1/28每日前100名，還可獲得360元早鳥加碼發財金。

喜歡抽現金紅包的民眾，可以使用土地銀行、高雄銀行、三信商業銀行「行動銀行」APP，每家都祭出總獎金逾20萬元的現金獎；1/22-1/29以「土地行動Pay」掃碼轉帳，最大獎有8,888元大紅包10名、888元100名、88元1,000名；1/24-2/8以「高銀行動e點通」掃碼轉帳100元以上，或1/17-1/24以「三信行動plus」，則是中獎率超高，分別都是抽出2萬名幸運兒送出888元、168元..等禮金。中意在春節刮刮樂討個好彩頭的民眾要把握機會喔！可以使用第一商業銀行、台北富邦商業銀行「行動銀行」APP；1/15-2/29以「一銀行動支付」掃碼轉帳，將提供獎金888元、168元..等1.5萬個刮紅包機會；以「北富銀LuckyPAY」掃碼轉帳18元以上，即可參加總獎金達30萬元的Lucky刮刮樂。

希望直接拿現金回饋的愛好者，可以使用彰化商業銀行、兆豐國際商業銀行、陽信商業銀行、農金資訊公司「行動銀行」APP；1/1-2/29以「彰銀錢包×台灣Pay」掃碼轉帳50元以上，立即隨機贈送「彰銀柴寶幣」8,880元、1,680元、880元…等(10元彰銀柴寶幣=現金1元)，總計超過6.6萬名的紅包回饋；1/21-1/30以「兆豐Pay」掃碼轉帳600元以上，可獲得50元現金回饋(限量6,000份)；1/23-2/8以「陽信銀Sunny Pay」掃碼轉帳100元，可享最高10%現金回饋，20次送回饋金200元、30次送回饋金300元；1/20-2/29以「農漁行動Pay」掃碼轉帳600元，可獲得60元現金回饋(限量3,500份)；想要立馬拿10%高現金回饋的民眾，千萬不要錯過這次向金融機構拿發財金，財運一路發、旺旺一整年的機會。

(中時電子報)