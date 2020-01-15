自九合一選舉到2020總統大選，讓台灣民眾聚焦某些政治人物及相關議題，也因為保有民主，因此讓這過程中的政治情勢難以預測，而知名作家苦苓一直相當關注政治社會議題，經常公開發表個人見解，如今總統大選塵埃落定，回頭檢視，竟發現他的推測相當準確，主播兼主持人廖筱君甚至因此說他根本是「章魚哥」。

苦苓今(1/15)在臉書po文，表示有人拿廖筱君稱呼他為「章魚哥」一事來詢問，他認為可能是他公開預測了這幾件事情所致。

1.郭台銘最後不會出來選總統。

2.高美蘭去日本出差之後，就不會回來高雄市政府了。

3.不分區立委民進黨可以得到14席，國民黨11席（但是反滲透法通過跟林靜儀事件之後，我預測雙方可能加減二席，結果各得13席），民眾黨5席，時代力量3席，都如我所料。

4.高雄市立委「八仙過海」，小英在高雄市得票超過100萬票。

而苦苓自謙並非資深媒體人，他本職還是作家，頂多只能算是個「「政治觀察者」，笑說網友、民眾千萬不要來問一個問題，那就是「下一期樂透開幾號？」，粉絲也認證他的預測功力，說他確實神準！

(中時電子報)