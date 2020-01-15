媒體人彭文正就總統蔡英文的博士論文及學位真實性，向台北地方法院提起確認博士論文不存在之訴，台北地院審理後，認為論文存否或蔡是否具有博士學位，都屬單純事實問題，並非法律關係，都不得作為確認的訴之標的，也無受確認判決的法律上利益，因此在法律上顯無理由，15日駁回彭文正的原告之訴，可上訴。

彭文正是在去年12月9日向北院提告，確認蔡英文博士論文不存在之訴，北院經過1個多月的審酌後，做出駁回判決，

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(中時 )