提蔡英文博士論文不存在 彭文正敗訴 15:282020/01/15 中時 張孝義 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 彭文正提起確認蔡英文博士論文不存在敗訴。 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 媒體人彭文正就總統蔡英文的博士論文及學位真實性，向台北地方法院提起確認博士論文不存在之訴，台北地院審理後，認為論文存否或蔡是否具有博士學位，都屬單純事實問題，並非法律關係，都不得作為確認的訴之標的，也無受確認判決的法律上利益，因此在法律上顯無理由，15日駁回彭文正的原告之訴，可上訴。 彭文正是在去年12月9日向北院提告，確認蔡英文博士論文不存在之訴，北院經過1個多月的審酌後，做出駁回判決， ＃彭文正 ＃蔡英文 ＃博士論文 ＃原告之訴駁回 (中時 ) #博士 #論文 #博士論文 #彭文正 #蔡英文 #敗訴 #不存在 #法律 #告訴 #駁回 #原告 也許您會感興趣 推薦閱讀 影／蔡英文抵投票所 笑得開心！ 09:102020/01/11 政治 直播》不斷更新／蔡英文得票突破800萬！突破馬英九障礙！ 16:212020/01/11 政治 蔡英文總統的挑戰》後蔡英文時代 芒果乾無法再啃4年 21:192020/01/11 政治 蔡英文狂勝 成為黨內權力最大的人 21:342020/01/11 政治 面對派系權鬥 要當有牙的老虎民進黨定於一尊 蔡將重掌黨機器 01:512020/01/12 政治要聞 蔡英文勝韓國瑜敗 游盈隆列出六大原因 15:502020/01/12 政治 蔡英文走新中間路線？ 04:102020/01/13 論壇廣場 蔡英文：繼續打造綿密的社會安全網 13:342020/01/14 政治 【小英2.0 1】817萬新民意 美日大魔王等出招 06:482020/01/15 政治 【小英2.0 5】團隊內部狂洩密 韓回歸能坐穩？ 11:572020/01/15 政治 社會熱門新聞 提蔡英文博士論文不存在 彭文正敗訴 - 社會 UBER女司機太正 他忍不住霸王硬上弓慘了 - 萬象 男幸運錯過被伊朗擊落那班飛機 只因為這原因 - 社會 遊日爽吃「姊妹丼」！男溜進女友妹浴室洗鴛鴦浴 - 社會 裝甲564旅反機降作戰 聯兵作戰殲敵超逼真 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。