威潤(6465)瞄準東瀛市場火力全開，自今(15)日起參展Automotive World Japan 2020，威潤本次一口氣展出有衛星定位監控器、車聯網通訊盒(Telematics Box, T-Box)、IoT解決方案、冷鏈解決方案、汽車電子後視鏡(E-Mirror)，威潤歷經近3年的營運步伐調整，後續在日本的車用領域爆發力可期，對營運貢獻值得期待。

衛星定位監控器為威潤「明星級」產品，本次展場可以看到多款日本市場「主力部隊」，包括有4G LTE旗艦衛星定位監控器、AK7V接線式4G LTE衛星定位監控器、AX11 4G LTE隨插即用衛星定位監控器、4G LTE雪茄頭式隨插即用衛星定位監控器、AS11 IP68防塵防水等級4G LTE資產監控衛星定位監控器以及AL11 IP67防塵防水等級4G LTE車輛/摩托車衛星定位監控器，針對不同車用市場推出適宜產品，威潤也會針對客戶提出客製化的需求設定。

威潤的車聯網通訊盒除可以增加車主使用上的靈活度及便利性，車廠更可以藉由提供此加值服務，提升顧客黏著度，對車主、車廠來說為雙贏的產品，其可以提供遠端遙控、預測性維修和WiFi熱點的分享。

以遠端遙控來說，透過威潤的車聯網通訊盒，車主僅需透過手機app操控，即可輕鬆於遠端進行車輛位置追蹤、引擎及車門開關、空調控制、喇叭及燈光控制、防盜系統啟動與油量管理等客製功能，提升使用便利性；再者，即預測性維修，車聯網通訊盒是100%客製產品，規格由車廠開出，故可以直接且精準地讀取車輛引擎相關數據及協定。透過威潤車聯網通訊盒持續將各種參數回傳至後端平台，這些參數將逐漸累積成龐大的資料庫，進而協助判斷車輛零件的耗損狀態，讓車主能夠預先獲知潛在的故障信息，避免車輛半路拋錨可能帶來的交通意外及所耗費的高額維修和人力成本；此外，車廠可以藉由提供車主預測性維修的相關資訊，確保車主定期至原廠進行保養，增加保養費用收入並有效提升顧客黏著度；最後，威潤車聯網通訊盒內建WiFi模組，可以提供車內WiFi熱點分享，支援多個設備同時上網使用，此功能對上網以流量計費的國家來說相當實用。

威潤目前將日本、北美視為重點經營市場，隨該兩市場的車用衛星領域4G普及率高，其象徵的也是相對的高ASP、毛利率貢獻，且儘管於車聯網市場進入門檻高，往往需要2~3年的認證階段，但因產品週期長，故威潤積極投入該車用「藍海市場」。

威潤本次展出品項豐富，除衛星定位監控器、車聯網通訊盒、IoT解決方案、冷鏈解決方案、汽車電子後視鏡等，威潤以衛星定位監控器站穩產業地位，藉此進一步跨進IoT(物聯網)利基市場，藉由以門檻較高的「車聯網」切入廣大物聯網，同步拓展營運的廣度以及深度，也對獲利前景創造更多可能性。

(時報資訊)