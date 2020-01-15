摩根資產管理今舉行2020投資展望說明會，摩根亞洲首席市場策略師許長泰(Tai Hui)認為，今年FED不會降息，除非出現重大衝擊經濟成長的因素。今年美元偏弱，而人民幣可望持穩，6字頭的時間會多於7字頭。目前亞洲的投資人偏好仍以陸股為主。兩岸三地股市，陸股去年基期相對較低有評價便宜的優勢；台股息收穩定但評價略高；港股受反送中影響，今年首季恐出現中小型企業的倒閉潮。

許長泰指出，今年美國FED維持利率不變的機會較高，而美國10年期公債殖利率區間今年估在1.5%~2%，要突破2%並不容易，因為德國公債仍為負利率，而日本公債為零利率，全球資金尋找正報酬的穩當工具下，美國10年期公債殖利率反彈有壓。

至於香港，許長泰認為港股今年上半年表現不會太好，因為反送中對內需如地產、觀光、零售和餐飲衝擊尚待消化，最快是3Q落底，港股目前呈現股價和企業獲利同步下修。若將港股細分為三大類：一、中國成分股。二、外貿相關股。三、內需如地產觀光等。內需股的估值需要較長的時間來恢復市場信心。

許長泰指出，今年亞洲投資人對陸股相對看好，同時也認為今年的人民幣走勢會較去年偏強。人民幣強弱和中美貿易戰是有相當關聯性，也就是中美貿易緊張時，人民幣會偏貶；反之，人民幣偏升。在某種程度上，人民幣的強弱和中國政府對出口預期有連結性。在人民幣趨穩和陸股企業提供約2.5%~3%的殖息率下，勢必會持續吸引資金進入A股。

(時報資訊)