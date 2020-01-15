春節是返鄉與出遊的交通高峰期，漫長塞車時光總不免令人心煩，台灣大哥大旗下影音平台myVideo今(15)日宣布，春節首度與國光客運跨界合作，即日起，推出春節期間限定的「myVideo x 國光客運 請你看電影」活動，旅客只要在全台國光客運站點，掃描該活動的QR code，就可立即獲得myVideo豪華月租24小時免費看序號，在旅途中觀賞《全面攻佔3：天使救援》、《假面飯店》等強片。同時，春節7天連假myVideo更將推出《小丑》、《雙子殺手》、《從前，有個好萊塢》、《82年生的金智英》等最新院線片，並加碼祭出新春限定首月1元優惠方案，讓觀眾鼠年一開春就大飽眼福。

myVideo分析去年春節返鄉期間數據，發現用戶透過行動載具的觀看量較平日高出15%，因此，今年特別與國光客運跨界合作，旅客只要在2/8前掃描QR code加入國光客運LINE官方帳號，就能獲得myVideo豪華月租24小時免費看電子序號，免費欣賞包括傑瑞德巴特勒主演的《全面攻佔3：天使救援》、木村拓哉搭檔長澤雅美《假面飯店》、金馬獎入圍片《灼人秘密》、休傑克曼獻聲金球獎動畫《大冒險家》、《電影哆啦A夢：大雄的月球探測記》等；追劇迷亦可選擇柯佳嬿、許光漢主演《想見你》、最新韓劇《浪漫醫生金師傅2》、《金牌救援：Stove League》、《有瑕疵的人們》、《99億的女人》等人氣跟播劇。

同時，myVideo也加碼推出春節限定「首月1元鼠錢行大運」優惠案，自1/16起到2/16止，綁約4個月，豪華月租首月只要1元（原價250元，後三個月優惠價199元），即可觀賞上萬部豪華月租電影、跟播戲劇、動漫、幼兒等影音內容；另外，順應過年期間，因全家團聚闔家觀賞大電視用戶開機率高，凱擘大寬頻、台灣大寬頻等大電視用戶也祭出看片好康優惠，從1/17至1/31期間，觀賞「新春連假選片專區」影片，就有機會帶走總價值20,000元myfone購物現金紅包。

從除夕開始，一連7天春節假期，myVideo也有多部強檔電影戲劇登場，包括金球獎最大贏家李奧納多、布萊德彼特主演《從前，有個好萊塢》、金球獎最佳男主角《小丑》、李安導演新作《雙子殺手》、票房突破4億美元《黑魔女2》、全球最恐怖禁書改編《在黑暗中說的鬼故事》、《舞孃騙很大》、劉德華與古天樂主演《掃毒2：天地對決》等強片；myVideo更在春節前夕推出孔劉、鄭裕美主演《82年生的金智英》、喜劇《神機有毛病》、《聖人大盜》、《校外打怪教學》等。

myVideo獨家線上直播《2020超級巨星紅白藝能大賞》邁入第6年，海內外巨星精彩絕倫的歌舞演出，是每年除夕夜必追的賀歲節目。今年1/24除夕夜黃金演出陣容，包括鄧紫棋、謝金燕、伍佰、楊丞琳、ØZI、高爾宣、周興哲、金曲歌王蕭煌奇、歌后艾怡良及人氣韓團「AB6IX」、日本天團「EXILE放浪兄弟」等。即日起，用FB私訊myVideo粉絲團輸入「myVideo紅白」，就可免費預約觀看《2020超級巨星紅白藝能大賞》線上直播，屆時螢幕畫面上將不定時出現看片金紅包，限量1萬組，看越久領越多，讓觀眾好運滿滿「鼠」不盡。

另外，myVideo與BBC CBeebies獨家合作「myVideo阿奇任務活動」持續進行中，只要在1/31前完成登入myVideo網站、免費觀看BBC CBeebies影片30分鐘以上、加入myVideo粉絲團等指定任務，就有機會將myVideo看片金、阿奇周邊產品、六福莊生態度假旅館住宿等獎品免費帶回家，而任務完全達成者，更有機會獲得英國7天機+酒雙人自由行，親自造訪阿奇故鄉。

(中時電子報)