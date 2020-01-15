國立故宮博物院今（15）日表示，自從108年9月舉辦「故宮遊藝思—學子嗨FUN參訪北部院區」活動，受理高中職以下學校申請，提供交通、保險費用及免費參觀導覽，共計服務133間學校，6,660名師生受惠。

為延續文化平權精神，故宮今天召開「2020故宮遊藝思活動起跑暨龍山寺贊助簽約記者會」，宣佈將於明（16）日上午9時，開放學校申請108年第二學期參訪。

故宮表示，去年完成參觀的學校當中，有七成五的學生，因為申請到此次參訪活動，有了第一次到故宮參觀的機會，而部份花東以及台中以南的偏鄉學校，更接受松山奉天宮食宿贊助，讓一些鮮少有機會到台北的偏鄉學子，完成兩天一夜的台北參訪行程。

故宮說，今天同時與台北艋舺龍山寺簽訂贊助約，今年的參訪計畫是「2.0升級版」，除了保留原有學校到故宮遊覽車接駁及保險外，為了讓更多花東地區及離島學子與文化沒有距離，由艋舺龍山寺提供火車、機票與船票等交通費用，希望能減輕花東及離島地區學校經費負擔，提高申請意願，而除參觀故宮外，學校也能同時申請龍山寺參觀活動，豐富台北參訪行程。

故宮介紹，本次活動分兩階段受理，1月16日至2月29日首先開放花東、離島及全國偏鄉學校申請，3月2日開放其他學校申請，可參訪時間為4月6至7月31日，歡迎符合申請資格之學校，上故宮線上報名系統進行登記。

(工商 )