台航公司航行高雄-馬公台華輪為加強春節疏運，15日宣布農曆春節期間加開4航班，1/22-1/29每天均有航班，每班可載客9百餘人，公司表示歡迎旅客多加使用。

「台華輪」目前高雄-馬公航線平均每兩天開一班，公司方面說明，因為冬季海浪大，搭船的人少，因此航班排得少，農曆春節期間考慮旅客需求，因此決定加開4班。

交通部也已在積極規劃建造新的「台華輪」，要讓船隻航行平穩定加高，以提高旅客搭乘意願。目前台航都是貼錢在經營這條航線。

(工商 )