台航高雄-馬公「台華輪」春節加班4個航班 15:132020/01/15 工商 張佩芬 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 （航行高雄-馬公的「台華輪」。圖：業者提供） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 台航公司航行高雄-馬公台華輪為加強春節疏運，15日宣布農曆春節期間加開4航班，1/22-1/29每天均有航班，每班可載客9百餘人，公司表示歡迎旅客多加使用。 「台華輪」目前高雄-馬公航線平均每兩天開一班，公司方面說明，因為冬季海浪大，搭船的人少，因此航班排得少，農曆春節期間考慮旅客需求，因此決定加開4班。 交通部也已在積極規劃建造新的「台華輪」，要讓船隻航行平穩定加高，以提高旅客搭乘意願。目前台航都是貼錢在經營這條航線。 (工商 ) #台華輪 #春節 #航班 #馬公 #高雄 也許您會感興趣 推薦閱讀 高雄農漁產品 外銷量增長73％ 04:102020/01/11 地方新聞 1月15日台彩加碼春節大紅包 04:092020/01/12 財經要聞 年關將至 八德警會勘交通重點 19:342020/01/12 社會 林克穎律師遭停職仍接案 律懲會重懲停職1年8月 07:312020/01/13 社會 拚政績！韓國瑜銷假回高雄市府上班 08:292020/01/13 政治 慶祝韓回高雄！「小商人」今晚發雞排 王瑞德捐千碗魯肉飯 11:122020/01/14 政治 春節將至 加工區：連假持續服務 14:332020/01/14 財經 陸青年避催婚 春節單身遊暴增 04:092020/01/15 焦點新聞 108年高雄農產品外銷 成績亮麗 04:102020/01/15 產業特刊 《航運股》台航：台華輪春節期間加開4航班 11:252020/01/15 財經 生活熱門新聞 早上這樣喝豆漿 中醫師：營養全浪費了 - 生活 蔡英文狂勝大選後卡神現身了！默默做了這事 - 生活 好市多299限量夯貨又秒殺！網喊：超愛這款 - 生活 喝咖啡益處多 醫：加這2物效果更好 - 生活 全聯必買「過年神肉」曝光 網：吃過就回不去 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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