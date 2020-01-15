奧維雲網：2019年陸電視零售量年減2％ 15:132020/01/15 工商 蘇崇愷 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 在2019年CRC中國彩電行業年度研究發布會中，行業研究機構奧維雲網（AVC）消費電子事業部總經理朱圓圓在演講時表示，大陸電視市場零售量為4,772萬台，年減2％，零售額為人民幣（下同）1,340億元，年減11.2％，行業均價為2,809元，年減9.4％，創十年最低。 36氪15日報導，朱圓圓又稱，2019年全球電視市場出貨量為2.26億台，年增0.4％；大陸電視出口規模為9,356萬台，年減3.1％，為首次回落。 (工商 ) #電視 #行業 #研究 #大陸 #市場 也許您會感興趣 推薦閱讀 對外經濟 學者喊回歸三隻腳 04:092020/01/12 產業特刊 貿協：台商避貿戰 印尼擁契機 04:092020/01/12 企業經營 順利連任 陳歐珀：盼台美建交、與對岸為友 12:092020/01/12 政治 九二共識崩解 藍委促建新論述 04:102020/01/13 政治要聞 新興市場貨幣轉強 有利新興市場當地債表現 15:312020/01/13 財經 PIMCO揭密 2020年六大投資啟示 19:412020/01/13 財經 勤誠市值衝高 擠身百億俱樂部 04:102020/01/14 證券．權證 美取消對陸「匯率操縱國」認定 06:312020/01/14 財經 獨》科技部嚴訂 指導教授與學生不得為配偶或三等親 11:182020/01/15 生活 武漢夫妻發病 估方通報：肺炎不排除人傳人 12:202020/01/15 兩岸 財經熱門新聞 走向陸美競爭最前線 張忠謀一句話預言台積電未來？ - 財經 台積電遭陸廠搶單 驚！半路殺出小三 - 財經 危險了！台積電遭砍殺…英媒爆驚嚇內幕 - 財經 大復仇幹掉三星！全球半導體霸主回來了 - 財經 獨家 》熬過機師、空服員罷工！長榮、華航年終讓人哭了 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。