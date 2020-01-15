在2019年CRC中國彩電行業年度研究發布會中，行業研究機構奧維雲網（AVC）消費電子事業部總經理朱圓圓在演講時表示，大陸電視市場零售量為4,772萬台，年減2％，零售額為人民幣（下同）1,340億元，年減11.2％，行業均價為2,809元，年減9.4％，創十年最低。

36氪15日報導，朱圓圓又稱，2019年全球電視市場出貨量為2.26億台，年增0.4％；大陸電視出口規模為9,356萬台，年減3.1％，為首次回落。

(工商 )

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