八大《娛樂百分百》日前為《凹嗚狼人殺》舉行2019年度頒獎典禮，由愷樂、偉晉、邱鋒澤主持，邀請狼人殺偶像陳零九、婁峻碩、小賴、紀卜心共襄盛舉，由陳零九和婁峻碩的合唱表演熱鬧開場。愷樂獲得「最佳潛力高玩獎」，從被網友罵到被稱讚，她領獎時感動表示會繼續加油！但下一秒，她開玩笑說：「其實我最想得的是化妝化最好，或是最上鏡頭獎耶！」聽得偉晉不禁大翻白眼：「妳以為這裡是美妝大賞嗎？」

一直被網友說是被狼人殺耽誤的歌手陳零九，在《凹嗚狼人殺》單元一直享有高人氣，這次拿下「最佳悍跳獎」，受獎前以為是最會悍跳他人身分，結果是悍跳綜藝咖，領獎時摀臉哭並感性的說：「感謝背後一直支持他的鋒澤，讓我有今天的成就。」邱鋒澤被網友封為「亞洲舞狼」，這回獲得「最佳舞術指導獎」，現場立刻大跳韓國女團舞曲，並感性表示：「感謝『凹嗚狼人殺』讓我從抒情歌手變成唱跳歌手，之後有歌手想轉型都歡迎來『凹嗚狼人殺』。」

陳零九（右）在領獎時摀臉哭並感性的感謝CP邱鋒澤（左）。（八大提供）

邱鋒澤被網友封為「亞洲舞狼」，並拿下網友票選最高《凹嗚狼人殺》年度Hito人氣王。（八大提供）

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