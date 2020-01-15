國民黨中南部議員今天下午北上到黨中央表達疾呼改革，呼籲除了黨主席辭職負責以外，更提出兩大訴求，首先國民黨應思考以現有的執政縣市首長及國會議員組成改革委員會，以「內造政黨」的方式進行全面改組，貼近民意，打破長老政治文化，另外，黨主席補選不要趕在3月7日舉行。

下午中常會開始前，黨中央外各種聲音百花齊放，其中一支為台中市議員黃健豪、彰化縣議員曹嘉豪、南投縣議員張嘉哲、屏東縣議員黃明賢及屏東市民代表傅建雄等人北上黨中央，發表打破長老政治宣言。

黃健豪認為，這不是國民黨首次敗選，卻是很關鍵的一次敗選，許多數據都顯示雖然這次選舉有守住基本盤，但卻幾乎失去開拓新票源的能力，這次改革一定要改真的。他除了呼籲縣市首長與國會議員進入黨中央組織改造，「唯有把民意當成黨意，才能留給國民黨的未來一條生路」，另黨主席補選不要急於3月7日舉行，需先確認改造路線再進行，

曹嘉豪認為，2000年首次政黨輪替，4次總統大選失利，表示國民黨背離民意太久，此時需要徹底改變，推翻大老政治，吳敦義與吳斯懷理所當然應檢討，不管任何青年世代領銜，組織若沒有再造一切都沒有用，呼籲黨中央聽取意見，痛定思痛。他主張推動以國會為中心的政黨文化，除了能即時回應輿論之外，更實際的效果是能節省行政成本，解決國民黨財力困窘的難題及募款壓力。

張嘉哲也說，距離下一次選舉還有一段時間，此刻除了吳敦義主席要為敗選下台負責之外，應該要讓全黨上下共同思考、辯論，並邀集縣市長及現任各級民代，補足現行制度與民意之間的距離。

黃健豪強調，過去遇到路線之爭，每次都有人提議要進行一場大辯論，但總是苦無經驗而不了了之，建議黨中央借鏡去年法國總統馬克宏為了處理黃背心事件，辦了全國性的分組辯論，共同找出國民黨與全中華民國國民的共識及期待。

黃明賢認為，趕在3月7日進行黨主席補選，中間還卡著過年節慶，短短不到兩個月的時間，哪有足夠的時間讓候選人向黨員及社會各界提出改革方案，拒絕講不清楚的黑箱補選。

(中時 )