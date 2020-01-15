內政部今(15)日發布最新第53期都市地價指數，全國都市地價總指數為100.74，較上期上漲0.19％，變動微小，已連續8期維持在1％內之變動，其中上漲幅度最大者為澎湖縣之1.02％，而台中市下跌 0.95％，跌幅最大，主因為工業區需求減少，致交易量下滑，地價呈現微幅下跌趨勢。

內政部表示，本期全國土地買賣筆數為28萬4,564筆，較上期24萬5,885筆增加15.73％，較去年同期25萬8,922筆，增加9.90％。

根據內政部最新一期全國都市地價總指數為100.74，較上期上漲0.19％，變動微小，已連續8期維持在1％內之變動，其中上漲幅度最大者為澎湖縣之1.02％，而台中市下跌 0.95％，跌幅最大，主因為工業區需求減少，致交易量下滑，地價呈現微幅下跌趨勢。

此外，各使用分區指數與上期比較，住宅區指數上漲0.14％，商業區指數上漲0.31％，工業區指數上漲0.25％，變動微小。

內政部表示，本期漲幅較大的澎湖縣政府說明，因本期為觀光熱季，且觀光人數較往年大幅增加，不動產需求上升，所以造成地價指數上漲；跌幅較大的臺中市政府則說明，該市因各開發區持續推動，開發量體較大、釋出土地較多致去化速度趨緩，導致地價微幅下跌。

觀察六都地價指數，以住宅區、商業區及工業區地價來看，台中市地價指數，分別較上期下跌0.83％、1.11％及1.63％。本期住宅區因各開發區持續推動，開發量體較大、釋出土地較多致去化速度趨緩，地價微幅下跌。

報告分析，台中市商業區雖有台中水湳經貿生態園區、烏日文心北屯捷運及太平產業園區等重大開發加持，惟地主惜售，交易量不足，另老舊商圈腹地較小，商業熱度下滑，成交價下跌，致地價微幅下跌；工業區因適宜產業的大面積土地較少，廠商購地不易，交易量下滑，另小面積土地則，因開發規模較小，不符廠商設廠需求，致需求不振，地價微幅下跌。

(中時電子報)