歲末年終，人安、創世、華山基金會共同舉辦「寒士吃飽30－寒士、街友、單親媽媽暨獨居長輩尾牙」，全台16場同步辦理，人安基金會新北2站長劉承樺表示，今年受景氣影響，愛心認桌率僅7成，懇請民眾一同發會愛心，幫助街友過好年。

「寒士吃飽30」弱勢尾牙活動今年邁入第30年，去年活動在台北場席開2200桌，副總統陳建仁也扮演暖男，溫馨送紅包， 溫暖許多街友。

創世基金會創辦人曹慶表示，因不忍街友餓肚子，於1990年發起「寒士吃飽30」，今年為第30年，寒士「吃飽30」對應「飢餓30」，希望讓吃不飽、穿不暖的街友，用一頓飯的時間感受外界給予的關懷與溫暖，今年預計邀請4萬名寒士，於全台16處同步辦理，希望有意願協助的網友，可以踴躍認桌，把溫暖傳送到寒士手上。

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