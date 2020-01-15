歲末年終，人安、創世、華山基金會共同舉辦「寒士吃飽30－寒士、街友、單親媽媽暨獨居長輩尾牙」，全台16場同步辦理，人安基金會新北2站長劉承樺表示，今年受景氣影響，愛心認桌率僅7成，懇請民眾一同發會愛心，幫助街友過好年。
「寒士吃飽30」弱勢尾牙活動今年邁入第30年，去年活動在台北場席開2200桌，副總統陳建仁也扮演暖男，溫馨送紅包， 溫暖許多街友。
創世基金會創辦人曹慶表示，因不忍街友餓肚子，於1990年發起「寒士吃飽30」，今年為第30年，寒士「吃飽30」對應「飢餓30」，希望讓吃不飽、穿不暖的街友，用一頓飯的時間感受外界給予的關懷與溫暖，今年預計邀請4萬名寒士，於全台16處同步辦理，希望有意願協助的網友，可以踴躍認桌，把溫暖傳送到寒士手上。
捐款網址：https：／／reurl.cc／e5E6K7，愛心專線：02-2306-6060，劃撥帳號：50396258，戶名：人安基金會
ATM轉帳、銀行匯款 (網路銀行)
銀行：台灣銀行(004) ，分行：城中分行
帳號：045-004-957-768
戶名：財團法人人安社會福利慈善事業基金會
(中時 )
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。