歐陽娜娜長相甜美，加上拉得一手好琴，迅速累積不少粉絲，近年將演藝重心放在大陸，雖然闖出一番好成績，但也成為許多網友攻擊漫罵的對象，而她近日突然曬出童年嫩照，感慨「想要回到過去」，讓外界懷疑是否遇到低潮。

歐陽娜娜微博曬出2張童年時的照片，其中一張她被打扮成白雪公主的樣子，圍繞在３個小男孩中間，她更對著鏡頭微吐舌頭，模樣相當俏皮可愛，另一張照片也是與友人們，只見她模樣古靈精怪，樣子相當討喜，看到這些童年時的舊照片，也讓她吐露出心聲：「真的感慨萬千，如果有一扇像回家時的禮物的任意門，想要回到過去，見見兒時的你們，似乎是踏入演藝圈的紛擾，讓她懷念起無憂無慮的童年時光。

歐陽娜娜曬舊照，直呼想要回到過去。（圖／歐陽娜娜微博）

對此網友也紛紛留言為她打氣，「如果能穿越到過去，我一定會一直在你身邊」、「會有機會老友重聚的，答應我先要每天快快樂樂的」、「童年很是美好的，可惜再也回不去了」。

(中時電子報)