人民幣中間價升值109個基點 15:202020/01/15 工商 蘇崇愷 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 人民幣兌美元中間價15日升值109個基點，報6.8845，中間價升值至2019年7月31日以來最高。 香港經濟通通訊社援引花旗銀行報告指出，中美即將簽署的第一階段協議，以及接下來的第二階段協議談判，可能會引發人民幣新一輪升值預期，並將吸引更多資金流入。 此外，大陸經濟基本面也顯示出改善跡象，不過中美之間在結構性問題上，仍然存在不確定性，另外經濟增長穩定的持續性還有待觀察，對人民幣整體保持謹慎。 (工商 ) #升值 #人民幣 #經濟 #階段 #基點 也許您會感興趣 推薦閱讀 人民幣牛起來 近月狂升1500點 04:092020/01/11 話題觀察 美中第一階段貿易協議 川普取得勝利也付出代價 14:392020/01/13 國際 人民幣飆破6.9 但匯市策略師估人民幣將續貶 15:312020/01/13 財經 美財長：波音拖累美國今年經濟成長0.5個百分點 18:352020/01/13 財經 工商社論》今年景氣幾家歡樂、幾家愁 04:102020/01/14 財經要聞 英國11月GDP年增幅逾7年最低 09:032020/01/14 財經 《國際經濟》萊特海澤：美中首階段貿易協議翻譯幾近完成，周三公布 10:172020/01/14 財經 陸去年12月出口年增9％ 進口增17.7％ 10:362020/01/14 財經 美撤匯率操縱國標籤 人民幣在岸價飆至6.86 創6個半月新高 11:412020/01/14 財經 美取消「匯率操縱國」 在岸價連四漲 站穩6.88元 17:282020/01/14 財經 財經熱門新聞 走向陸美競爭最前線 張忠謀一句話預言台積電未來？ - 財經 台積電遭陸廠搶單 驚！半路殺出小三 - 財經 危險了！台積電遭砍殺…英媒爆驚嚇內幕 - 財經 大復仇幹掉三星！全球半導體霸主回來了 - 財經 獨家 》熬過機師、空服員罷工！長榮、華航年終讓人哭了 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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