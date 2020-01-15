人民幣兌美元中間價15日升值109個基點，報6.8845，中間價升值至2019年7月31日以來最高。

香港經濟通通訊社援引花旗銀行報告指出，中美即將簽署的第一階段協議，以及接下來的第二階段協議談判，可能會引發人民幣新一輪升值預期，並將吸引更多資金流入。

此外，大陸經濟基本面也顯示出改善跡象，不過中美之間在結構性問題上，仍然存在不確定性，另外經濟增長穩定的持續性還有待觀察，對人民幣整體保持謹慎。

(工商 )