今年是金鼠年，行政院長蘇貞昌的賀歲1元紅包袋今天亮相，悄皮的賀歲福袋，外觀是可愛的老鼠造型，上面寫著「平安幸福鼠於你」。

行政院發言人Kolas Yotaka表示，蘇揆預定在農曆過年期間到廟宇等地走春，將發放給民眾賀歲福袋，具體行程未來可望在蘇揆臉書公布。這次蘇院長的賀歲福袋 總共印製了4萬個。另外，為配合蘇揆福袋的紅色喜氣，Kolas今天特別穿著紅色西裝外套，對外公布蘇貞昌的賀歲福袋。

(工商 )