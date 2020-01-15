蘇揆賀歲1元紅包袋 今正式亮相 15:232020/01/15 工商 蘇秀慧 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 （行政院長蘇貞昌的賀歲1元紅包袋今亮相，外觀相當俏皮可愛。圖／呂雪彗） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 今年是金鼠年，行政院長蘇貞昌的賀歲1元紅包袋今天亮相，悄皮的賀歲福袋，外觀是可愛的老鼠造型，上面寫著「平安幸福鼠於你」。 行政院發言人Kolas Yotaka表示，蘇揆預定在農曆過年期間到廟宇等地走春，將發放給民眾賀歲福袋，具體行程未來可望在蘇揆臉書公布。這次蘇院長的賀歲福袋 總共印製了4萬個。另外，為配合蘇揆福袋的紅色喜氣，Kolas今天特別穿著紅色西裝外套，對外公布蘇貞昌的賀歲福袋。 (工商 ) #福袋 #院長 #蘇貞昌 #紅包袋 #今天 也許您會感興趣 推薦閱讀 赴樹林育林國小投票 蘇貞昌籲：投完票再出去玩！ 09:132020/01/11 政治 行政院5點臨時院會 蘇貞昌將提內閣總辭 16:392020/01/13 政治 蔡英文今接見蘇貞昌要求留任 16:362020/01/13 政治 蘇貞昌率內閣總辭 蔡英文予以慰留 16:532020/01/13 政治 政院臨時院會 蘇貞昌接受慰留 內閣採滾動式修正檢討 17:132020/01/13 政治 蘇貞昌內閣總辭案 蔡英文今晚火速批慰留 21:062020/01/13 政治 蘇貞昌與內閣團隊 全獲總統留任 22:402020/01/13 政治 蘇貞昌率內閣總辭 蔡英文慰留 04:102020/01/14 財經要聞 蘇貞昌祖墳龍柏樹投票日前遭盜 疑壞風水 14:332020/01/14 社會 市議員陳偉杰推時尚感鼠年燙金紅包袋 半小時秒殺全發光 17:272020/01/14 政治 政治熱門新聞 韓知道真實民調數據？陳學聖選後驚爆內幕！ - 政治 國民黨檢討7大敗選原因 趙少康看完氣到拍桌！ - 政治 遭轟敗選戰犯 吳斯懷竟學韓國瑜「驚人」回嗆！ - 政治 不跪了！羅智強：我不再談吳斯懷 - 政治 韓國瑜對小雞始亂終棄？何庭歡氣炸回擊 公開「搬雞窩」 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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