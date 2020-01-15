放置壓轎金遭竊賊盯上。。（翻攝照片／楊漢聲台東傳真）

台東縣警局豐里派出所15日上午9時許，接到民眾通報指稱有名王姓慣竊台東市區衡陽路附近徘迴，員警獲報後立即趕赴現場處置，經被害人告知約2周前，發現其住家外的神轎壓轎金約新台幣6千元遭竊，經調閱監視器已掌握王姓慣竊外貌特徵，今晨又發現王姓慣竊在住家附近徘徊，才會通報警方，警方盤查該民身分並帶返所釐清涉案情節。

據了解，因為年關將近，該名王姓嫌疑人已待業許久，又無固定住居所，得知該戶有在神轎上擺放壓轎金的習慣後，才會心生歹念下手行竊，經員警詢問後坦承犯案，依竊盜罪嫌函送台東地方法院檢察署偵辦。

台東廣澤藝陣李威德表示，一般壓轎金是神明鑾轎休息時，為了尊敬神明在轎椅上放置壽金，讓神明神轎在板凳上暫置，那 壽金就是俗稱的「壓轎金」，據聞壓轎金有多種功能，保平安、小孩收驚、治病等，放置現金為壓轎金的情況較為少見。

台東警分局呼籲，過年期間諸多住戶有長期不在家的情形，可裝設監視器或其他防盜設備加強住宅安全，也可以向轄區派出所申請舉家外出服務，全民合作防制不法份子趁機犯案。

(中時 )