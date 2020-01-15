TrendForce光電研究（WitsView）調查指出，雖然需求回溫及供給收斂，讓1月底65吋以下電視面板價格有機會全面小幅上漲，但一方面，大陸新產能開出，監視器面板因面板廠拉高出貨目標，2020年監視器面板供給多於需求近20％，短期價格難以止跌。

TrendForce指出，2019年10.5代線及8.6代線產能持續開出，導致面板嚴重供過於求，電視面板價格頻頻探底，2019年市占約25％的32吋面板，至12月底價格僅剩30美元，年減25％，8成以上電視面板價格低於現金成本。

解決電視面板供過於求的問題，最快速而有效的方法就是減產及永久關閉產能，2019年下半年三星顯示(SDC)及樂金顯示(LGD)率先關閉產線；2019年9月份開始，三星顯示、樂金顯示與華星光電等多家面板廠開始降低稼動率，以縮小電視面板價格跌幅，減產動作持續至第4季。若換算成Gen 8.5代線的約當面積來看，第3季減產幅度約當減少8％的8.5代廠合計產能，第4季更擴大至16％。因面板減產幅度大，加上第4季雙十一及北美黑色星期五銷售告捷，65吋以下電視面板價格成功在2019年11、12月持平甚至反轉。

其次，多數面板廠規畫2020年出貨目標時，基於獲利或是去化產能的考量，電視面板以多銷售大尺寸產品並減少小尺寸面板產出規畫，使得2020年整體電視面板銷售目標減少。而利潤較高的液晶監視器成為各面板廠的重點銷售產品，大多數面板廠均提高2020年液晶監視器面板出貨目標，加上又有惠科(HKC)投入供應行列，導致2020年液晶監視器面板供給目標大於需求近20％，使得今年液晶監視器面板價格持續面臨降價壓力，預計在跌落至現金成本以下前難見落底反彈的情況。

(時報資訊)