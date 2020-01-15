永豐銀行與中華郵政首度攜手，擴大ATM（自動櫃員機）網絡，全面提升自動化服務效能，即日起，客戶跨行提領新台幣或外幣現鈔，享額外手續費減免或外幣換匯減分優惠；永豐銀行表示，旗下設置117處可提領外幣（日圓）的ATM設備，中華郵政在全台則遍布上千個據點與綿密的ATM網絡，雙方合計各式自動化設備逾4000台，進入年前現金需求高峰與出國旅遊旺季，提供客戶24小時現鈔提領的服務。

即日起，永豐銀行客戶於中華郵政ATM跨行提領台幣，享每月額外3筆免手續費優惠；永豐銀行表示，以數位帳戶「大戶DAWHO」為例，目前每月享16次跨提或轉帳免手續費優惠，善用中華郵政ATM則可再加碼3次跨提免手續費優惠，包括使用金融卡或無卡提款均適用。

同時，為因應出國換匯提領外幣需求，永豐銀行表示，中華郵政客戶持金融卡至永豐銀行ATM提領外幣，可依現鈔賣出匯率享減分優惠，包括日圓減0.02分，美金則可減2分、人民幣及港幣則均為0.2分。

(時報資訊)