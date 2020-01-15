亞馬遜公司創始人貝佐斯（Jeff Bezos）周三在新德里出席活動時表示，亞馬遜將投資10億美元推動印度中小企業的數位化，並預期到2025年將出口價值100億美元的印度製商品。

貝佐斯亦表示，他認為21世紀將屬於印度。亞馬遜已經承諾在印度投資55億美元，並將印度視為主要的成長市場。

貝佐斯的來訪，可能因小型企業主在印度各地發起抗議活動而大為失色，他們指控亞馬遜透過提供大打折扣的產品與偏好其平台上的特定大型賣家，使小型企業面臨倒閉。亞馬遜否認這些指控。

(時報資訊)