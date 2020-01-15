《國際產業》貝佐斯：亞馬遜將投資10億美元助印度中小企業數位化 15:232020/01/15 時報資訊 柯婉琇綜合外電 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 亞馬遜公司創始人貝佐斯（Jeff Bezos）周三在新德里出席活動時表示，亞馬遜將投資10億美元推動印度中小企業的數位化，並預期到2025年將出口價值100億美元的印度製商品。 貝佐斯亦表示，他認為21世紀將屬於印度。亞馬遜已經承諾在印度投資55億美元，並將印度視為主要的成長市場。 貝佐斯的來訪，可能因小型企業主在印度各地發起抗議活動而大為失色，他們指控亞馬遜透過提供大打折扣的產品與偏好其平台上的特定大型賣家，使小型企業面臨倒閉。亞馬遜否認這些指控。 (時報資訊) #企業 #貝佐斯 #印度 也許您會感興趣 推薦閱讀 中小企業挺台灣 50嵐砸3億 04:092020/01/11 財經要聞 貝佐斯訪問印度 將遭上萬名商家抗議 22:382020/01/12 財經 貝佐斯訪印度 恐遇10萬小商家抗議 04:102020/01/13 全球財經 蔡連任 中小企總盼恢復兩岸對話 10:522020/01/13 財經 李育家籲蔡政府 恢復兩岸對話交流 11:082020/01/13 政治 中小企業總會理事長 李育家：盼兩岸恢復對話 04:102020/01/14 財經要聞 《基金》印度央行扭轉操作連續降息，帶動長債買氣 16:312020/01/14 財經 澳洲野火捐款摳門 首富貝佐斯挨批 21:062020/01/14 財經 澳洲野火捐太少 首富貝佐斯挨批 04:102020/01/15 全球財經 貝佐斯訪問印度 現身甘地紀念活動 14:512020/01/15 財經 財經熱門新聞 台積電遭陸廠搶單 驚！半路殺出小三 - 財經 大復仇幹掉三星！全球半導體霸主回來了 - 財經 台積電投資大、賺得多 外媒竟曝大危機 - 財經 關鍵技術太狂！多頭瘋喊特斯拉衝逆天價6000美元 - 財經 往死裡打？傳川普再出狠招封殺華為 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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