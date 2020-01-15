海巡署新造多功能艇，最大航速可達45節，相當於每小時83.34公里，同時具備吃水淺、靈活性高等特性，為國內目前速度最快、最靈活的執法快艇。（金門海巡隊提供）

海巡多功能快艇「CP-1020」搭載4名特勤幹員以強靠攻堅。（金門海巡隊提供）

海巡幹員攻堅，進行清艙檢查作業。（金門海巡隊提供）

本月8日才進駐金門海巡隊，最大航速可達45節的新造多功能艇「CP-1020」，昨晚在古寧頭 烏沙角外海首次建功，逮捕越界作業的大陸漁船1艘5人，將處予新台幣30萬元起跳的罰款。

「CP-1020」是海巡署艦隊分署第2艘新造多功能艇，在本月8日以船運方式送抵金門後，由隊長曾忠智率接艇人員舉行祈福儀式後，立即展開操駕訓練及實務驗證工作，13日晚間首次出勤即傳出捷報。

海巡署指出，這種新造多功能艇，最大航速可達45節，相當於每小時83.34公里，同時具備吃水淺、靈活性高等特性，為國內目前速度最快、最靈活的執法快艇。

金門海巡隊在昨晚掌握古寧頭到小金門后嶼一帶海域，有3、4艘陸籍鐵殼船徘徊作業，火速出動10039艇、3556艇及新造多功能艇「CP-1020」趕往包抄，鎖定帶頭的「閩龍漁63198」攔截圍捕，並由「CP-1020」搭載4名特勤幹員以強靠攻堅，逮捕林姓船長及4名船員。

金門海巡隊表示，海巡署「籌建海巡艦艇發展計畫」規畫新造50艘多功能艇，優先配置於離島重點海域，提升執勤能量。本案將於完成調查後依《兩岸人民關係條例》相關規定裁罰，有效嚇阻越界作業。

海巡現役多功能艇對照圖。（金門海巡隊提供）

(中時 )