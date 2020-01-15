一名日本女子日前從香港搭機前往美屬塞班島，登機前夕竟被香港快運航空（Hong Kong Express）要求驗孕，以確保她沒有掩飾懷孕，女子感覺備受侮辱，提出抗議後，航空公司已經道歉並且停止這項做法。

綜合香港01、英國《每日郵報》（Daily Mail）報導，25歲的日本女子西田（Midori Nishida）去年11月準備從香港國際機場搭乘香港快運前往塞班島探視父母，她 在櫃檯辦理登機手續時被要求填寫問卷，以表明自己沒有懷孕，她說明明已經填了未懷孕，航空公司人員仍不相信，要求她進行「適宜飛行」（fit-to-fly）評估，當中包含驗尿，她後續被職員帶到公廁驗尿，測試結果為陰性後才終於取信航空公司人員沒有懷孕，如願登機。

這次經驗讓西田備感「羞辱、沮喪」，她懷疑是自己的亞洲面孔讓她受到如此待遇。

香港快運航空解釋，驗孕的做法是為了「確保美國移民法沒有遭到破壞」，「由於塞班島當局曾表達擔憂，因此我們自2019年2月起對飛往塞班島的班機採取因應措施。」

航空公司已對所有受此事影響的乘客致歉，「我們已立即中止這項措施，並且進行內部檢討。」

塞班島位在太平洋，是北馬里亞納群島中的最大島嶼，屬於美國領地，2009年塞班島准許大陸公民免簽證入境，當年一共有12名大陸女子前往生產，以讓子女自動擁有美國國籍，2018年數字激增至575人，外國人生的比當地人還要多；此外根據2015至2016年的數據，塞班島一共有715名外國寶寶出生，當中95%的父母為大陸籍。

為了打擊「生育旅行」、但又不影響當地旅遊業，當局推出折衷方案，將免簽證期限由45日減至14日。

值得注意的是，只要能夠負擔費用、並且不在入境時謊稱旅遊目的，美國不會限制孕婦赴美生產，一旦被發現撒謊，移民官可拒絕入境。

(中時電子報)