還高舉「堅持兩岸同屬一中」、「堅持九二共識」手舉牌。（趙婉淳攝）

還高舉「堅持兩岸同屬一中」、「堅持九二共識」手舉牌。（趙婉淳攝）

國民黨大選慘敗，黨中央改革聲浪四起，下午中常會前場外各路人馬到場表達聲明，台灣國辦公室主任陳峻涵也藉機「亂入」，以嘲諷口吻感謝吳敦義下架韓國瑜，表達慰留吳領導國民黨的立場，還高舉「堅持兩岸同屬一中」、「堅持九二共識」手舉牌。

陳峻涵下午手持大聲公，全篇以嘲諷國民黨的口吻表達訴求，希望國民黨中常委一定要趁吳敦義心意，強力慰留吳主席，絕不能讓小雞提改革，這只是小雞們的奪權伎倆。

陳峻涵說，2020總統大選結果，民進黨粉碎了親中媚共的中共代理人們的春秋大夢，使台灣得以維持主權獨立自主的現狀，這當中有千千萬萬台灣人民的努力，但台灣國辦公室戲謔地認為，真正最該「感謝」的是力排眾議，多次更動初選規則的中國國民黨吳敦義主席。

陳峻涵指出，其實以民進黨甫遭逢2018年1124重挫的低迷氣氛看來，中國國民黨無論派出韓國瑜以外的任何一位參選人，恐怕都要讓民進黨灰頭土臉，但不知是否迫於「韓流」襲捲的高壓，最終提名完全不符合吳敦義所稱品德、操守、能力、經驗、最有能力條件的韓國瑜

陳峻涵表示，甚至在不分區的提名上也堅持將最親共，最具爭議性的吳斯懷、葉毓蘭擺入安全名單，最終才使民進黨獲得空前的勝利，吳主席如此用心良苦，誠屬難能可貴。

陳峻涵嘲諷，期盼吳主席可以以大局為念，堅決不辭黨主席，以斷絕黨內跳樑小丑的逼宮肖想，繼續帶領百年政黨邁入下一個世紀！

(中時 )