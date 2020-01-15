台中市議員黃健豪、彰化縣議員曹嘉豪、南投縣議員張嘉哲、屏東縣議員黃明賢及花蓮縣議員魏嘉彥等人，呼籲打破長老政治。（曹嘉豪提供／吳敏菁彰化傳真）

國民黨在2020年總統大選敗選後，黨內青壯派也提出許多改革意見，15日下午中常會前，台中市議員黃健豪、彰化縣議員曹嘉豪、南投縣議員張嘉哲、屏東縣議員黃明賢及花蓮縣議員魏嘉彥等人，連袂到中央黨部前表達訴求，呼籲黨主席吳敦義辭職負責。國民黨也應思考以現有的執政縣市首長及國會議員組成改革委員會，以「內造政黨」的方式改組，打破元老政治文化。

曹嘉豪指出，國民黨接連兩次總統大選都慘敗，說明國民黨距離民意太遙遠，改革首要就是尊重民意，過去重視倫理、大老的文化要全面翻轉，推動以國會為中心的政黨文化，除了能即時回應輿論之外，更實際的效果是能節省行政成本，解決國民黨財力困窘的難題及募款壓力。

曹嘉豪認為，檢討韓國瑜、吳敦義、吳思懷都理所當然，但黨內組織架構絕對應該深刻討論，打掉重練是個選項，改革絕對不是哪一個青壯世代選上黨主席後一切就能好轉。如果黨中央仍決意維持現狀表示國民黨真的沒救了。

黃健豪表示，這不是國民黨第一次敗選，卻是很關鍵的一次敗選，許多數據都顯示雖然這次選舉有守住基本盤，卻幾乎失去開拓新票源的能力，改革一定要改真的，呼籲黨主席吳敦義及中常委，將黨務改革的任務交由具有民意基礎的縣市首長及國會議員，把民意當成黨意，才能留給國民黨的未來一條生路。

張嘉哲也說，要讓全黨上下共同思考、辯論，並邀集縣市長及現任各級民代，補足現行制度與民意之間的距離。

黃健豪強調，過去遇到路線之爭，每次都有人提議進行大辯論，總苦無經驗而不了了之，去年法國總統馬克宏為了處理黃背心事件，辦了全國性的分組辯論，是國民黨可以參考的模式，共同找出國民黨與全中華民國國民的共識及期待。

黃明賢則批，吳敦義請辭黨，不該再由他提出下任黨主席的選舉辦法，得依黨章由副主席辦妥補選，初選的時程及規則一變再變，是選舉大敗的主因之一。要趕在3月7日選出新任黨主席，中間還卡著過年節慶，短短不到兩個月的時間，哪有足夠的時間讓候選人向黨員及社會各界提出改革方案，拒絕講不清楚的黑箱補選。

(中時 )