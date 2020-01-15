直播》國民黨中常會遭青年軍衝入 場面混亂高喊「老賊下台」 15:342020/01/15 中時電子報 鄭年凱 、 黃世麒 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 國民黨15日召開敗選後的首場中常會，青年軍混入黨部大樓直搗中常會會議室外，手舉標語高喊「老賊下台」。(黃世麒攝) Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 國民黨15日召開敗選後的首場中常會，青年軍混入黨部大樓直搗中常會會議室外，手舉標語高喊「老賊下台」。(黃世麒攝) 國民黨15日召開敗選後的首場中常會，青年軍混入黨部大樓直搗中常會會議室外，手舉標語高喊「老賊下台」。(黃世麒攝) 國民黨15日召開敗選後的首場中常會，青年軍混入黨部大樓直搗中常會會議室外，手舉標語高喊「老賊下台」。(黃世麒攝) 國民黨15日召開敗選後的首場中常會，青年軍混入黨部大樓直搗中常會會議室外，手舉標語高喊「老賊下台」。(黃世麒攝) 國民黨2020大選大敗，今日召開敗選後第一場中常會，而場外各方人馬表態，支持慰留吳敦義主席與韓粉、藍天行動聯盟等到場表達意見，台獨團體台灣國也到場感謝吳主席。國民黨青年世代及青壯派議員代表也到場，呼籲全面改組重建國民黨。 會中，國民黨青年軍衝進黨部，手舉標語高喊「老賊下台」，場面相當混亂。 【現場直擊】國民黨中常會現場｜2020.01.15 (中時電子報) #國民黨 #太陽花 #場面 #混亂 #老賊 也許您會感興趣 推薦閱讀 新世代意識改變 國民黨危矣 01:512020/01/12 政治要聞 羅智強怒國民黨每逢失敗必說要改革 最後都敗在4個字 18:302020/01/12 政治 吳敦義不下台，國民黨不會好 04:102020/01/13 時論廣場 新北市議員林金結籲：侯友宜帶領改造國民黨！ 10:522020/01/13 政治 江啟臣辭國民黨中常委 籲挺韓國瑜渡過罷韓危機 23:282020/01/13 政治 開出第一槍 江啟臣辭中常委 籲助度過罷韓危機 07:192020/01/14 政治 張亞中：如果國民黨迴避兩岸和平等重要問題 有何存在價值？ 09:472020/01/14 政治 國民黨雪崩 金門縣長挺朱立倫再任黨主席 18:252020/01/14 政治 國民黨的危機又豈是人的問題 04:102020/01/15 論壇廣場 國民黨怎麼救？徐巧芯：快把這要命標籤撕了吧！ 09:192020/01/15 政治 政治熱門新聞 韓知道真實民調數據？陳學聖選後驚爆內幕！ - 政治 國民黨檢討7大敗選原因 趙少康看完氣到拍桌！ - 政治 韓國瑜對小雞始亂終棄？何庭歡氣炸回擊 公開「搬雞窩」 - 政治 遭轟敗選戰犯 吳斯懷竟學韓國瑜「驚人」回嗆！ - 政治 吳敦義請辭國民黨主席 曾銘宗代理主席案「卡」住 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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