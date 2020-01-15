國民黨15日召開敗選後的首場中常會，青年軍混入黨部大樓直搗中常會會議室外，手舉標語高喊「老賊下台」。(黃世麒攝)

國民黨15日召開敗選後的首場中常會，青年軍混入黨部大樓直搗中常會會議室外，手舉標語高喊「老賊下台」。(黃世麒攝)

國民黨15日召開敗選後的首場中常會，青年軍混入黨部大樓直搗中常會會議室外，手舉標語高喊「老賊下台」。(黃世麒攝)

國民黨15日召開敗選後的首場中常會，青年軍混入黨部大樓直搗中常會會議室外，手舉標語高喊「老賊下台」。(黃世麒攝)

國民黨2020大選大敗，今日召開敗選後第一場中常會，而場外各方人馬表態，支持慰留吳敦義主席與韓粉、藍天行動聯盟等到場表達意見，台獨團體台灣國也到場感謝吳主席。國民黨青年世代及青壯派議員代表也到場，呼籲全面改組重建國民黨。

會中，國民黨青年軍衝進黨部，手舉標語高喊「老賊下台」，場面相當混亂。

【現場直擊】國民黨中常會現場｜2020.01.15

(中時電子報)