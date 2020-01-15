過農曆年想品嚐與眾不同的年菜嗎？美食外送業者Uber Eats選定大安區首度打造獨一無二的快閃餐廳，匯聚全台各地名菜犒賞鐵粉！不僅如此，更宣布從農曆年初一（1/25）起在旗下社群平台與App天天灑1萬個優惠紅包，代表在農曆年間，美食外送不間斷！

寵愛粉絲 Uber Eats打造快閃餐廳

為了加強品牌形象，Uber Eats選定大安區，費心打造了一家「Taiwan Eats慶團圓」快閃空間，從1/16-1/20，連續五天邀請已報名鐵粉參與，送上瓦城餐廳、KiKi餐廳、嘉義在地美食林聰明沙鍋魚頭、點點心、太興茶餐廳、PAUL，還有寧夏夜市攤商美食與TGI FRIDAYS的知名餐點，寵愛粉絲。

於此同時，Uber Eats台灣總經理李佳穎也特別公布在台在2019年的成績單。至今Uber Eats已經串聯台灣超過1萬家餐廳及業者，服務遍及台灣18縣市，提供百萬道美食供使用者挑選。在美食外送風潮興起的趨勢下，Uber Eats也公布了有趣的美食大數據，台灣人一年在平台上點購超過2200萬顆水餃，可以疊出133座台北101大樓，讓傳統「元寶」水餃榮登台灣人最愛美食；此外最受歡迎的餐點中也有六道是雞肉料理，包含鹹酥雞、雞肉飯、雞排、海南雞飯，雞湯等都是台人最愛。

農曆年節 美食外送不間斷

因應農曆春節即將來臨，Uber Eats也將配合餐廳營運時間，在1/24除夕提早結束收單時間（按照App中各餐廳公布的時間為準），讓外送夥伴跟店家都可以回家過個好年，吃團圓飯。1/26初二起恢復正常營運時間。

今年從農曆初一（1/25）到初五（1/29），Uber Eats則是將搭上過年最受歡迎的紅包潮流，在官方Instagram、Facebook粉絲團以及App發送「鴻運當頭、樂享美食」50元優惠紅包序號，每天發出一萬個，限當日使用，過年想要吃一點不一樣的菜，讓媽媽可以輕鬆一點，靠Uber Eats就能辦到！

(中時電子報)