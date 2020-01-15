海洋保育觀念再次提升，國立臺灣海洋大學為使全國教師、學生、家長能有效認識海洋產業升學與就業的方向，由海大的臺灣海洋教育中心就現場教學的實際需求，研發了兩款教學包。（國立海大提供／吳康瑋基隆傳真）

海洋保育觀念再次提升，國立臺灣海洋大學為使全國教師、學生、家長能有效認識海洋產業升學與就業的方向，由海大的臺灣海洋教育中心就現場教學的實際需求，研發了「國小海洋職涯融入生涯教育」和「國高中興趣對應海洋職涯發展」兩款教學包，以豐富多元的教材內容來引導學生探討海洋的全貌，並提升保育的觀念。

海大教育中心表示，海大為因應全台對於海洋產業發展的重視，在教育部「海洋職涯試探教學發展計畫」支持下，推動海洋職涯試探教學，並協助各級普通教育階段的師生及早認識海洋相關領域的學系及產業，更進而規劃個人職業生涯的發展，也促進海洋產業吸引優秀人才。

教育中心指出，兩個教學包，都是歷經兩年的時間來研發，並配合十二年國教的推動，以議題的方式融入，將海洋教育、自然、社會以及綜合等學科領域做結合，其中內容包括教學手冊、海洋職涯探索動畫影片、教學簡報以及海洋職業與科系興趣代碼網站等等的豐富教學素材，中心期望透過教學包，來做為未來推動海洋職涯的基礎，藉由深入課堂，協助學生探索自我、覺察個人興趣與專長之能力，也進一步了解海洋工作的概念與特質，建立職業思考的正向價值觀，海大歡迎對海洋有興趣的民眾，到臺灣海洋教育中心網站「職涯試探」專區免費下載使用。

(中時 )