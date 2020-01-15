國民黨2020年大選挫敗，黨內改革聲四起，國民黨新北市議員劉美芳、邱烽堯、宋雨蓁、王威元、廖先翔15日舉行記者會，認為當中央加強應培訓青年參政，更該修正九二共識的方向，若重大議題及路線，黨中央可辦理路線辯論會，讓黨內路線能更接地氣及接近民意，真理愈辯愈明。他們也將串聯北北桃議會，從基層向上改革。

劉美芳說，新任主席應該由青壯世代來接替黨的責任，用開創性及靈活度，帶領百年政黨再現風華，且推動中央委員及中常委黨員直選，黨內一級主管更需要讓青年世代來執行，由資深黨員來輔助，讓黨能腳步一致，跟上時代的潮流。

劉美芳也指出，在兩岸議題她認為應修正九二共識方向，建立黨內新的活水兩岸論述；其餘重大議題及路線，希望在下一屆黨主席就任之後，黨中央辦理黨內路線之辯論會，讓黨內路線能更接地氣及接近民意。

王威元則說，國民黨世代斷層太大，應該結合黨中央及地方的力量，全力招募對於政治有興趣的新世代青年，從訓練到規畫競選，若議員、立委門檻太高，可從里長做起，才能培養接地氣的青年黨員，彌補國民黨長年世代斷層，期待在2022年能為國民黨在地方增加更多的生力軍，也扭轉外人對於國民黨為老人政黨的刻版印象。

(中時 )